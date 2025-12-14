La historia de Garett Bolles

ENGLEWOOD.- La primera selección para el Pro Bowl luce tentadoramente al alcance de Garett Bolles, un veterano de la NFL con nueve años de carrera, cuyo renacimiento en el campo de juego refleja su despertar fuera de éste.

El tackle izquierdo de los Broncos ha pulido los bordes ásperos de su juego a lo largo de los años, pasando de ser un novato tardío en el futbol americano (fue una estrella del lacrosse cuando era niño) a uno de los mejores protectores del lado ciego del quarterback en la liga.

Es el ancla de una de las mejores líneas ofensivas en el futbol americano y es una gran razón por la que los Broncos tienen un récord de 11-2 y están en la cima de la carrera de playoffs de la Conferencia Americana, de cara al enfrentamiento destacado de este fin de semana contra los Packers de Green Bay (9-3-1) en el Empower Field.

Al principio, fue ridiculizado por los fanáticos de los Broncos por su propensión a las penalizaciones.

"Sujeción, ofensiva, No. 72", era una frase repetida a menudo por los árbitros en los altavoces y prácticamente se convirtió en su lema. En realidad, ya no atrae esas críticas, ni muchos pañuelos amarillos.

Ha sido sancionado sólo cuatro veces en 871 jugadas esta temporada y no ha permitido que el pasador de segundo año Bo Nix sea capturado una sola vez.

Bolles da el mérito a los muchos mentores que ha tenido, entre ellos el miembro del Salón de la Fama Mike Munchak, por refinar su técnica y su juego en general.

Atribuye a su experiencia para superar una adolescencia problemática el haberle ayudado a superar la negatividad que comenzó a rodearlo como novato en 2017, enfrentando una curva de aprendizaje pronunciada.

"Bueno, número uno, he estado abajo antes", dijo Bolles. "He estado en el punto donde nada me salía y todo estaba en mi contra y las probabilidades estaban en mi contra, la gente me ha descartado, la gente ha dudado de mí, la gente ha continuado hiriéndome con palabras. He estado abajo. He estado en el punto donde no tenía nada y siento que nadie estaba ahí para mí. Y lo mismo con esos momentos en el futbol americano, así ha sido mi carrera, así ha sido mi vida."

A través de todas las tribulaciones, Bolles dijo que siempre supo que saldría siendo un mejor jugador y persona.

"Nunca quiero decepcionar a nadie", dijo. "Y no quería decepcionar a esta ciudad. No quería decepcionar a este equipo y a esta organización porque me han dado tanto, no solo para tener una voz y una plataforma, sino para jugar este deporte a un alto nivel. Necesitaba cambiar."

Además de los ajustes físicos, Bolles tenía un mapa mental y emocional para este renacimiento desde su pasado problemático, que incluyó varias suspensiones y expulsiones escolares, consumo de drogas y alcohol e incluso condenas en la cárcel por vandalismo.

Fue expulsado de su hogar a los 19 años y cambió su vida después de que su exentrenador de lacrosse Greg Freeman y su esposa Emily lo acogieron y le dieron estructura, mentoría y una oportunidad para concentrarse en la familia, la fe y el futbol americano.

"Cuando han dudado de ti en la vida, no sólo tienes que demostrarte a ti mismo que puedes tener éxito, sino que tienes que demostrar a los demás que pueden contar contigo, que puedes ser confiable y que puedes seguir trabajando duro a través de tu ética de trabajo y a través del amor que muestras a las personas y tu amabilidad", dijo Bolles. "Y ése era mi objetivo y voy a seguir haciendo eso. Obviamente he visto los resultados de ello".

Desde el comienzo de su carrera, Bolles ha estado profundamente involucrado en la mentoría de adolescentes en el Tribunal de Libertad Condicional Juvenil del Condado de Arapahoe. Ha apoyado la remodelación de las instalaciones donde se realizan las audiencias y ha prestado atención a quienes buscan apoyo.

"Por la forma en que crecí, quería devolver algo a los niños que eran muy similares a mí", dijo Bolles. "Porque, cuando vives ese estilo de vida, mucha gente simplemente termina dándote por perdido, y no te aman y no te aprecian, y sé cómo se siente eso. Al comenzar a hablar con estos niños, me di cuenta de que son como yo; sólo necesitan a alguien que los ame y los anime y esté ahí para ellos. Necesitan tener a alguien en su esquina."

Bolles y su esposa Natalie también crearon la Fundación GB3 en 2021 para apoyar a niños con diferencias de aprendizaje y trastornos del habla, inspirados por su hijo Kingston, ahora de 8 años, a quien se le diagnosticó hace cinco años apraxia infantil del habla. Este otoño, los Bolles financiaron el Centro de Entrenamiento Bjorem & Bolles Apraxia en Parker, Colorado, dedicado a capacitar a educadores y patólogos del habla y lenguaje que atienden a niños con el referido trastorno.

Por esos esfuerzos, los Broncos hicieron de Bolles su nominado al premio Walter Payton para el Hombre del Año este mes.

El coordinador defensivo de los Broncos, Vance Joseph, quien era entrenador en jefe de primer año en Denver cuando Bolles fue seleccionado en el vigésimo puesto en general del draft de 2017, procedente de Utah, dijo que sintió de inmediato que Bolles aplicaría esa misma determinación que lo ayudó a superar tantos problemas fuera del campo para convertirse en el jugador pulido que es hoy.

"Como jugador, obviamente es uno de los grandes tackles, sus características físicas cuando lo seleccionamos hablaban de eso. Necesitaba tiempo en la tarea para pulir sus talentos", dijo Joseph. "Y siempre ha sido una persona maravillosa. Ha sido un gran padre desde el día que lo conocí. Es un gran esposo. Es el mejor compañero de equipo. ... Realmente es una buena persona y es absolutamente un gran jugador."

Podría pensarse que un jugador de la NFL que se toma el tiempo para ir a ver a un grupo de jóvenes problemáticos haría de Bolles un héroe para ellos. Pero en realidad es al revés; ellos lo inspiran a él, a tal grado que dijo que juega al futbol americano tanto por ellos como por sus compañeros de equipo. "Amo el futbol americano, no me malinterpreten. Realmente amo el futbol americano, amo todo sobre él, es verdaderamente una pasión mía", dijo Bolles. "Pero nada me trae más alegría que poder ayudar a estos chicos".