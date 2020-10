La Liga de Balompié Mexicano utiliza redes rotas en sus partidos

Una vez más la Liga de Balompié Mexicano vuelve a causar polémica.

Esta vez no se trata de algún equipo, jugador o técnico que ponga en duda su continuidad en el proyecto, sino de una situación en el terreno de juego.

Durante el partido entre Acapulco FC y los Chapulineros de Oaxaca, una de las redes no estaba bien y quedó evidenciado cuando Michel Vázquez en el primer tiempo anotó y el balón entró, pero salió por la red rota.

Marchaba el minuto 35 de la primera parte cuando el jugador de Chapulineros cobró desde los 11 pasos y metió el 0-2, al cruzar la línea de gol, el esférico se siguió de largo, mostrando que la red no estaba en buenas condiciones.

Este partido se disputó en la Unidad Deportiva Acapulco, casa del cuadro de Guerrero de la LBM.