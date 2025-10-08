La Liga de España rompe barreras con partido en Estados Unidos

MADRID (AP) — La Liga de España finalmente disputará un partido de la temporada regular en Estados Unidos.

El Villarreal y Barcelona se enfrentarán el 20 de diciembre en el estadio Hard Rock de Miami, anunció La Liga el miércoles.

"Con este partido damos un paso histórico que proyecta a La Liga y al fútbol español en una nueva dimensión", indicó Javier Tebas, el presidente de la Liga en un comunicado. "Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada".

"La Liga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tebas y La Liga buscaban escenificar un partido oficial en el extranjero desde hace tiempo. El primer intento se hizo en 2018 con un partido entre Barcelona y Girona, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes. Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron, pero el plan avanzó esta vez después de que el lunes la UEFA dio su consentimiento para el partido, a pesar de la oposición de grupos de aficionados en todo el continente.

El organismo rector europeo no se opuso a los planes tanto de la liga española como de la liga italiana, que quiere que el AC Milan se enfrente al Como en Australia el próximo año.

La UEFA culpó a la falta de reglas claras por parte de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para impedir los partidos propuestos, que muchos aficionados ven como una amenaza para cortar los lazos de los equipos con sus comunidades de origen.

La federación española de fútbol, que bajo administraciones anteriores se opuso firmemente al partido de liga en el extranjero, también dio luz verde a los planes del torneo este año.

"Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a La Liga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club", dijo Joan Laporte, el presidente del Barcelona. "Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el Barcelona".

Organizar un partido en el extranjero ha sido durante mucho tiempo parte del objetivo de la liga de promover el fútbol y su marca en otros países. Para ayudar a lograr el objetivo, hace unos años firmó una asociación a largo plazo con el grupo de deportes y entretenimiento Relevent Sports, que forma parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, incluyendo el estadio Hard Rock, los Dolphins de Miami de la NFL, el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.

Los planes para el partido de La Liga en Miami adquirieron fuerza después de que la FIFA se retirara de una acción legal presentada por Relevent en un tribunal de Manhattan. Semanas después, la FIFA dijo que revisaría sus reglas y creó un grupo de trabajo que incluye abogados de la UEFA.

Desde entonces, Relevent se ha convertido en un socio comercial clave de la UEFA y de la influyente y recientemente renombrada Asociación de Clubes Europeos, siendo confiada este año para vender derechos comerciales por seis años para la Liga de Campeones y otras competiciones continentales hasta 2033.

Villarreal, que esta temporada está disputando la Liga de Campeones, sería nominalmente el equipo local para el partido en Miami, aunque los aficionados del Barcelona seguramente representarán la mayor parte de la afición. Lionel Messi, otrora astro del Barcelona, milita actualmente con el Inter Miami de la MLS.

"Es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos", dijo el presidente del Villarreal, Fernando Roig. "Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y poder seguir expandiendo la marca del club y de La Liga.

La liga dijo que los aficionados del Villarreal podrán viajar al partido sin costo alguno. Aquellos que elijan no asistir recibirán un descuento del 30% en sus abonos de temporada.

"Sabemos que con este partido que se jugará fuera se verán afectados nuestros abonados y por eso llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles", añadió Roig. "Confiamos en que será una gran experiencia".

Los partidos en el extranjero se han vuelto rutinarios en las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, con la NFL muy activa en varias ciudades europeas, pero aún chocan con la cultura del fútbol europeo, que prospera en rivalidades tribales y aficionados de equipos visitantes en el estadio.

La Liga, que tiene una asociación estratégica con ESPN, dijo que el partido "representa un hito" en su estrategia a largo plazo en América del Norte, donde ha promovido programas de base, academias juveniles y activaciones de patrocinadores.

Dijo que este "hito refuerza la imagen del fútbol español como pionero y referente mundial. Al mismo tiempo, rinde tributo al creciente interés por el fútbol en Estados Unidos y se enmarca en la antesala del Mundial de 2026, que organizan conjuntamente EE.UU., México y Canadá".