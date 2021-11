La Liga MX ya se prepara para el repechaje del Apertura 2021

Ya se viene el repechaje de la Liga MX. Los equipos conocerán hasta el martes, parece, los horarios para los juegos de REPESCA, pero mientras se preparan para llegar a punto.

AMÉRICA

En el América deben de estar preocupados por la salud de Pedro Aquino. El volante peruano no se ha recuperado al 100 por ciento de de las lesiones que lo dejaron fuera en los últimos partidos del torneo, y además se habla de que para el próximo año podría salir del equipo, ya que el West Ham United de la Premier League, tiene scauteado a Aquino y todas las intenciones de ficharlo para el próximo año.

TIGRES

El regreso de Diego Reyes, quién mañana se reincorpora a los entrenamientos con los Tigres, después de una fuerte lesión en el tobillo, hace entrar a Miguel Herrera en una disyuntiva... ¿Mantendrá su línea defensiva con Hugo Ayala como centra por la derecha, o le dará cabida a su consentido Reyes?

RAYADOS

Al que parece no le va a alcanzar para jugar el repechaje ante Cruz Azul, es a Héctor Moreno. El central mundialista, rompió concentración con el Tricolor para concentrarse en recuperarse y ser opción para Javier Aguirre, técnico de Rayados, pero se dice que al veterano no le va a alcanzar y los regios tendrán complicaciones para formar la central.

PUEBLA

El Puebla ya puso a la venta los boletos para el duelo de repechaje ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. El más barato costará 230 pesos y el más caro 850.

SANTOS

Alessio Da Cruz tiene pocas posibilidades de jugar el repechaje con Santos Laguna. El delantero viajó a Europa para arreglar su pasaporte para jugar por la selección de Cabo Verde y regresaría prácticamente sin entrenamiento para el juego contra el Atlético de San Luis.

CRUZ AZUL

En la Máquina Cementera de la Cruz Azul, se dice que Juan Reynoso esperará hasta lo último para decidir su alineación contra el Monterrey. El peruano quiere ver cómo regresan sus ocho seleccionados: Luis Romo, Julio César Domínguez, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado de México; Jonathan Rodríguez de Uruguay, Juan Escobar de Paraguay, Bryan Angulo de Ecuador y Yoshimar Yotún de Perú.

PUMAS

Después de haberle ganado al Atlante en un duelo amistoso que se realizó para celebrar el aniversario de los Potros, el técnico de Pumas Andrés Lillini dijo que el triunfo fue una muestra de que el cuadro universitario, está preparado para ganar "todo".

ATLÉTICO DE SAN LUIS

En el Atlético de San Luis están felices por haber entrado al repechaje, pero la felicidad también se convierte en preocupación ya que día de sus figuras, el delantero Germán Berterame, campeón de goleo, y el central Unai Bilbao, están en la mira de los equipos poderosos para llevárselos. A ver si aguantan el cañonazo de dinero que llegará por ellos.