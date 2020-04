La lista del "Tri" olímpico no será la misma: Lozano

A Jaime Lozano le dolió en verdad no haber disputado el torneo Preolímpico de la Concacaf. A estas alturas del calendario, si todo hubiera seguido normal, se veía con el boleto a Tokio en la mano. El Preolímpico de futbol y los mismos Juegos Olímpicos de Tokio fueron pospuestos para 2021 por la pandemia de Covid-19 que simplemente destruyó 2020 en la cuestión social, política y claro, deportiva. "Pero no fue un año desperdiciado", asegura el Jimmy, técnico del equipo Sub-23.

"Hay que tratar de ponerle buena cara. En cada concentración que tuvimos había una cuestión a la que tenías que verle el lado positivo, o te llegaban los jugadores lesionados, o no te llegaban, porque simplemente no te los prestaban, en fin. Conocimos a buenos futbolistas, formamos un buen grupo y los que iban a estar en el Preolímpico iban a llegar en el mejor momento posible. Nos dolió y mucho". A estas alturas del calendario, "ya quería estar con el boleto en la mano", indicó.

Desde que se dio a conocer que los Juegos cambiarían a de fecha, Jaime Lozano y su cuerpo técnico comenzaron a planear lo que será la preparación para el nuevo certamen, que nadie sabe cuándo se jugará. "Todo esto que sucedió hará que la lista que ya teníamos [50 de buena fe, que fue reducida a 20 para el torneo], difícilmente pueda ser la misma. Los que ya estaban para el torneo se encontraban en un gran momento de sus carreras, eran titulares base en sus respectivos equipos, y ahora, no sabemos ni cuándo se volverá a jugar".

Así que lo primero que hay que saber, "es cuándo se jugará el Preolímpico. Unos dicen que se hará a finales de año, otros que en el verano, algunos más que el próximo año en las mismas fechas, todo es especulación".

Por lo que ninguno de los que estuvo puede considerarse seguro que seguir en el grupo de seleccionados. "Al final de cada concentración se los decíamos, tienen que mantener el nivel para que los sigamos observando. Ni siquiera haber conseguido el boleto a los Olímpicos les aseguraba estar".

Ante la pandemia, los Juegos se recorrieron y los jugadores que eran Sub-23, para el próximo año ya no lo serán, pero la FIFA y el COI decidieron dar un año más de límite de edad para este torneo, por lo cual la generación no se perderá.

"Esto afectó a todo el mundo, no sólo a unos cuantos. Hubiera sido injusto que todos estos jugadores clase 97 se quedaran sin la oportunidad a ir a unos Juegos Olímpicos, porque pelearon por estar en la lista, se ganaron su lugar". Mas "reitero, volver a estar convocado les costará trabajo, porque los que se quedaron fuera de la lista tienen una nueva oportunidad, además de que los Sub-20 ya tendrán más edad y experiencia".

Además se le viene otro problema a Lozano y su Sub-23, "el torneo de Liga MX Sub-20, donde muchas veces veíamos a los jugadores está terminado, una vitrina ahí se cierra. Esto no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Entendemos que primero está la salud, pero no podemos negar que nos dolió mucho no jugar el Preolímpico".

Y es que el Jimmy Lozano ya se veía con el boleto a Tokio en la mano.



* LA CONVOCATORIA ORIGINAL

JUGADOR CLUB EDAD EN TOKIO

José Hernández (Portero) Atlas 23 años

Luis Malagón (Portero) Morelia 24 años

Sebastián Jurado (Portero) Cruz Azul 23 años

Gerardo Arteaga (Defensa) Santos 22 años

César Montes (Defensa) Monterrey 24 años

Alan Mozo (Defensa) Pumas 24 años

Gilberto Sepúlveda (Defensa) Guadalajara 22 años

Jorge Sánchez (Defensa) América 23 años

Johan Vázquez (Defensa) Pumas 22 años

Érick Aguirre (Volante) Pachuca 24 años

Roberto Alvarado (Volante) Cruz Azul 22 años

Jesús Angulo (Volante) Guadalajara 24 años

Uriel Antuna (Volante) Guadalajara 23 años

Fernando Beltrán (Volante) Guadalajara 22 años

Sebastián Córdova (Volante) América 23 años

José Esquivel (Volante) FC Juárez 23 años

Jesús Godínez (Delantero) Guadalajara 24 años

José Juan Macías (Delantero) Guadalajara 21 años

Marcel Ruiz (Delantero) Querétaro 20 años

Alexis Vega (Delantero) Guadalajara 23 años



A CONSIDERAR

- El grupo

La Sub-23 jugaría en el Preolímpico en fase de grupos contra República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos.

- Llamados

El técnico tricolor dio una lista de buena fe de 50 jugadores; para el torneo recortó a solamente 20.

- Chivas, la base

El Guadalajara era el club que más aportaba

al ceder a seis elementos para el clasificatorio de la zona.

- Sin europeos

Para el clasificatorio que daba el pase olímpico no fueron llamados Diego Lainez (Betis) y Edson Álvarez (Ajax).

- Incertidumbre

No hay fechas para realizar el campeonato de Concacaf.

Se habla de llevarlo a cabo a finales de 2020.