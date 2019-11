La Nations League, un "torneo inservible", reitera Martino

Gerardo Martino no es un hombre de discurso que busca acomodarse a las circunstancias. El director técnico de la Selección Mexicana sostiene que la Nations League de la Concacaf no hará provecho alguno a su equipo.

"Lo dije aquella vez y estoy en lo mismo: no es despreciar al torneo, pero no vas a poder subir tu nivel si no enfrentas a equipos de otro nivel. Después, te toca enfrentar al delantero del Inter de Milán [el argentino Lautaro Martínez] y pasa lo que pasa".

Un punto le basta a México para clasificar a la ronda final de la Nations League, torneo que está obligado a ganar. Martino canceló el entrenamiento de este jueves por el mal estado del césped.