La NBA tiene cuidados extremos para volver a la duela

Los jugadores de la NBA tendrán sus libertades durante su estancia en el campus de ESPN en Disney World, pero también deberán cumplir al pie de la letra con el protocolo de higiene establecido. Con 22 equipos rumbo a Orlando, Florida, para retomar la temporada 2019-20, muchos de los basquetbolistas se preguntaron cómo sería su vida en esta normalidad, en la cual podrían pasar hasta cuatro meses en el mismo lugar.

La NBA ha establecido toda una serie de normas que van desde la prohibición de mascotas y partidos de tenis mesa en parejas, hasta no poder lamerse las manos como acostumbran cuando van a volver a tener contacto con el balón. El protocolo de salud y seguridad consta de 108 páginas, es extenso y detallado.

Todos (jugadores, entrenadores, directivos y staff) se aplicarán exámenes de Covid-19 cada dos días y las pruebas de anticuerpos se repetirán si hay un resultado positivo. A pesar de los constantes exámenes médicos, no aplicarán para detectar drogas recreativas. A cada uno de los presentes también se le entregará una pulsera, con la que podrá ingresar a las distintas áreas del complejo.

Se recomendará encarecidamente a todos los participantes del campus que denuncien cualquier violación potencial o real de los protocolos por parte de cualquier persona, a la oficina de la Liga. Después de cada entrenamiento individual el personal del equipo tendrá que limpiar los balones con detergente para platos mezclado con un galón de agua, secar con toallas y, posteriormente, se les rociará un desinfectante.

A los jugadores también se les dará la opción de usar el dispositivo de alarma de proximidad, que activará una alerta de audio cuando la persona está a menos de dos metros de otra persona durante más de cinco segundos. Al estar tanto tiempo en la misma zona, querrán distraerse un rato; durante su tiempo de recreación también deberán cumplir con el protocolo. Si quieren jugar golf, no podrán contratar caddie y no se permiten parejas en los duelos de tenis sobre mesa.