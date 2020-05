La Volpe tenía "el '8' y el '10' en América pero los dejó ir", dice Miguel Herrera

Ante las quejas del exentrenador Ricardo La Volpe, de que América y sus jugadores se manejaban con promotores y que no contaba con los elementos que él necesitaba, el ahora técnico en el Nido, Miguel Herrera, lo refutó.

"El '8' y '10' los tenía, pero los dejó ir, se peleó con Rubens Sambueza y con Osvaldito, con esos mismos jugadores yo fui campeón, Mohamed fue campeón y Nacho Ambriz fue campeón de Concacaf", expresó el "Piojo" en TUDN.

De igual manera, el timonel dejó ver que ambos futbolistas -hoy, en el grato recuerdo de la fanaticada azulcrema-, no fallaron en cuestión de calidad al irse del América.

"Nacho no me dejará mentir, pero los tenía, con un poco más de años y funcionando, pero los tenía, Rubens va a Pachuca a hacer un gran torneo, lo mismo Osvaldo al Atlas y a Santos".

La Volpe ha dejado la dirección técnica, con la intención de convertirse en directivo.