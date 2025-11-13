Lamine Yamal y Marta, nominados a los premios FIFA por sus espectaculares jugadas

ZURICH (AP) — Lamine Yamal fue nominado el jueves para el Premio Puskas de la FIFA como el mejor gol masculino de la última temporada, mientras que la gran jugadora brasileña Marta fue preseleccionada para el Premio Marta de la FIFA, el galardón femenino que lleva su nombre.

El gol de Yamal, del Barcelona, fue anotado contra el Espanyol en mayo: un característico disparo curvado con el pie izquierdo tras correr a través de la defensa desde el flanco derecho.

Marta recibió el balón en el círculo central, luego corrió y dribló a dos defensores, rodeó a la portera y anotó en una portería vacía jugando para el Orlando Pride contra el Kansas City Current.

La FIFA seleccionó a 11 nominados para cada premio, que se vota en bloques iguales por los aficionados en línea y un grupo de exjugadores internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fecha límite para votar es el 3 de diciembre. No está claro si la FIFA presentará el premio dos días después en el sorteo del torneo de la Copa Mundial masculina que se celebrará en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D.C.

Los nominados para el premio masculino incluyen a Declan Rice del Arsenal por su tiro libre contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones y a Lucas Ribeiro corriendo solo desde el centro del campo para anotar para el Mamelodi Sundowns contra el Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes.

El disparo curvado de Ally Sentnor para Estados Unidos contra Colombia en la SheBelieves Cup está nominado para el Premio Marta. También lo está el disparo flotante de Vivianne Miedema para los Países Bajos contra Gales en el Campeonato Europeo Femenino.