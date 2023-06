Lanza Carlos Vela una advertencia a Lionel Messi

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- El delantero de Los Angeles FC, Carlos Vela, le mandó un mensaje de advertencia a Lionel Messi, quien recientemente se integró al Inter Miami.

Si bien el mexicano celebró la llegada de Messi a la Major League Soccer (MLS), sentenció que su equipo merece el título, independiente de quién se una a la liga estadounidense.

"Sigo pensando que nosotros seguimos siendo los que queremos ganar el título. No importa quién esté en los otros equipos. Los planes no cambian", sentenció Vela en rueda de prensa.

Además, el mexicano rompió el silencio tras la derrota de Los Angeles FC en la final de Concachampions. Y es que, durante el compromiso, el Club León se impuso (0-1) ante el equipo estadounidense.

"No me encuentro, en los últimos partidos, en la mejor forma o como me gustaría estar, pero nunca hay que perder el ánimo ni dejar de trabajar", finalizó el delantero del LAFC.

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami

Recientemente, la Major League Soccer (MLS) confirmó que el futbolista argentino, Lionel Messi, portará una camiseta rosa, pues se integrará al Inter Miami. Esto, tras terminar contrato con el París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", confesó Messi en entrevista con el medio Mundo Deportivo.