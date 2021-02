Las Chivas y su difícil visita al campeón León

Las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan la noche de este lunes la cancha del estadio León, con la difícil misión de no ligar una tercera derrota en el actual Torneo Guardianes Clausura 2021, pues de darse una nueva caída, se podría terminar la era de Víctor Manuel Vucetich como estratega del Rebaño.

Y es que apenas en diciembre pasado este duelo, León-Guadalajara, fue una de las semifinales del balompié mexicano. Y apenas dos meses después, todo lo conseguido por los tapatíos ha desaparecido. En este campeonato abrieron con dos empates (1-1 en Puebla y 1-1 en casa ante Toluca), y después llegaron dos inesperadas derrotas (3-1 en San Luis y el 1-2 ante Bravos en el estadio Chivas).

Ahora, no podía llegar un duelo más complicado para el Rebaño, nada menos que ante el campeón que ha despertado. La jornada pasada los Esmeraldas consiguieron su primer triunfo de la campaña (3-1 al San Luis), luego de ligar una derrota (2-0 ante Tigres) y un empate (1-1 en casa ante Pachuca) al arranque del Guardianes 2021. Además, tienen un partido pendiente ante Monterrey.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz lucen favoritos ante el Guadalajara, quien deberá sacar un resultado positivo para no poner en riesgo la continuidad de Vucetich, que en el inmueble que su equipo visita este lunes, consiguió su primer campeonato como técnico, en la temporada 1991-1992 con el León, su ahora rival.

Fernando Guerrero será el árbitro principal del encuentro León-Chivas, el cual está programado para arrancar a las 21:00 horas de este lunes, tiempo del centro de México.