Las extrañas apuestas en torno al Super Bowl

Con menos de tres días por delante para llegar al gran partido de la NFL, la necesidad de ponerle más emoción surge entre varios aficionados y las casas apuestas dispuestas a quedarse con su dinero abren opciones más allá de las habituales. Aquí te contamos algunas de ellas.



¿Gatorade naranja o azul?

El color del líquido con el que bañen al coach ganador es una de las apuestas que están abiertas pero la morbosidad va más lejos que un pase de Patrick Mahomes.



El cielo de Miami es el límite para poner tu dinero en juego durante el Super bowl LIV.

¿El MVP agradecerá a Dios en la entrevista posterior al juego? Ese es otro favorito.

¿Un fanático correrá al campo y, de ser así, quién lo frenará primero?

¿Cuánto tiempo durará la interpretación del himno nacional de Demi Lovato?

¿Jennifer Lopez mostrará escote en el trasero?

El volado para definir el equipo que puede escoger si patea o recibe el kickoff está en los momios lógicamente 50 por ciento para cara y 50 por ciento para cruz.

Las personas encargadas de establecer los pronósticos, piensan que el himno cantado por Lovato durará más de dos minutos así que si quieres ir a ganar dinero, hay que apostar a la versión corta.



¿Demi Lovato olvidará u omitirá una palabra del himno nacional?

Sí (+300)

No (-500)

¿Algún jugador levantará el puño durante el himno nacional?

No (-1000)

Sí (+500)

¿Algún jugador se arrodillará durante el himno nacional?

No (-2500)

Sí (+1000)

Por supuesto puedes apostar al show de medio tiempo

¿Cuántas canciones se reproducirán?

Más de 7.5 (-145)

Menos de 7.5 (+105)

¿Jennifer Lopez interpretará "Jenny from the Block"?

Sí (-350)

No (+225)

¿De qué color se dejará Gatorade en el entrenador ganador?

Claro / agua (+160)

Lima / verde / amarillo (+250)

Naranja (+350)

Azul (+400)

Rojo (+750)

Púrpura (+1200)