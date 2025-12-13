Las fallidas apuestas de las Chivas

México.- Chivas del Guadalajara tuvo tres campeones de goleo del futbol mexicano este torneo: Javier Hernández, Alan Pulido —que regresaron al club con expectativas altas— y Armando González. Curiosamente, el de menos experiencia fue quien se convirtió en el estandarte al ataque.

"La Hormiga" tiene un futuro prometedor en su carrera, tras ganar la corona de anotador en el Apertura 2025, contrario a "Chicharito" y Pulido. Uno de ellos ya no pertenece al Rebaño y el otro no entra en los planes de Gabriel Milito.

Javier fue el primero en retornar a casa en 2024. En sus hombros muchos colocaron la responsabilidad de darle otro título al Guadalajara, pero la historia que tuvo que haber sido de hadas fue terror.

"CH14" no fue la sombra de lo que llegó a alcanzar en su primera etapa en el club.

Constantes lesiones lo privaron de ser regular, aunado a que su faceta de creador de contenido lo afectó en lo futbolístico y en lo personal.

Hernández abandona Chivas por la puerta de atrás, con apenas tres goles en Liga y uno más en Concacaf. Siempre será recordado por ser el verdugo al fallar el penalti contra Cruz Azul que los metía a semifinales.

Pulido también recibió una nueva oportunidad. Llegó para el Clausura 2025 con la responsabilidad de ser el hombre gol y respondió, al menos en sus primeros partidos con un par de tantos.

Posterior a eso, poco y nada... Fue otro regreso gris para Chivas, que apeló a la nostalgia en la delantera, sin imaginar que la solución a la falta de gol estaba en la cantera en los pies de la "Hormiga" González.