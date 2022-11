Laterales de Brasil, ¿su talón de Aquiles en el Mundial?

Cuando el seleccionador Tite pronunció el nombre del veterano Dani Alves entre los convocados al Mundial, las reacciones en todo Brasil fueron del disgusto a la decepción

El propio técnico, quien ha enfrentado pocas críticas durante su gestión de seis años, hizo el anuncio con un tono pausado que no pareció reflejar mucha confianza.

"El criterio para Dani Alves es el criterio para todos", justificó Tite. "Se trata de recompensar el talento individual, la condición física y la mentalidad, como con los demás"

Pero el propio Alves reconoció que muchos no lo querían en la plantilla que jugará en Qatar.

"No estoy aquí para complacer a nadie", comentó en un video.

Las muestras de rechazo poco tendrían que ver con el pasado brillante del lateral derecho, sino más bien con el presente de un jugador de 39 años, que jugó con más pena que gloria en club mexicano Pumas durante el último semestre y cuya inclusión evidenció las pocas opciones que Brasil tiene en ambos flancos de la zaga.

Las opciones más probables por las que se decantaría Tite como titulares en el Mundial son las del lateral derecho Danilo, quien se ha convertido más en una suerte de central con la Juventus, y Alex Sandro, con escasas credenciales como el típico lateral izquierdo de Brasil que debe aportar recorrido de un área a otra.

Ni Danilo ni Alex Sandro se consideran dos de los mejores del mundo en sus posiciones, como sí lo eran sus antecesores Cafú, Roberto Carlos, Marcelo y el Alves de hace 10 años, en plenitud.

No obstante, ninguno de los dos convocados ha causado demasiados problemas defensivos a Brasil, un equipo que recibió apenas cinco goles en la eliminatoria sudamericana a Qatar.

Alves y Alex Telles comenzarían en la banca el Mundial. Eder Militão es también capaz de jugar como lateral derecho, y el centrocampista Fabinho puede hacer lo propio por izquierda.

"Están bien", consideró Júnior, ex lateral izquierdo de Brasil y actual comentarista televisivo, al analizar este mes las variantes de Tite. "No son jugadores que irán al frente todo el tiempo. Serán más cautelosos. Pero no veo otra opción que sea mejor para jugar de inicio esta vez".

Durante el último año, Tite perdió otras dos opciones que hubieran ayudado.

Fagner, lateral derecho de 33 años que reemplazó al lesionado Alves hace cuatro años en Rusia, tuvo una mala temporada con el Corinthians. El ex lateral izquierdo del Sevilla, Guilherme Arana, se lastimó una rodilla en septiembre y quedó fuera de la Copa del Mundo.

El estratega brasileño encontró además pocas razones para traer de vuelta a Renan Lodi, cedido a préstamo al Nottingham Forest tras pasar penurias en el Atlético de Madrid.

Muchos siguen culpando a Lodi por la derrota de Brasil, 1-0 ante Argentina en la final de la Copa América. El autor del gol Ángel di María dijo estar consciente entonces de que el brasileño se descuidaba un poco durante los partidos

Y el lateral izquierdo no ayudó a su propia causa tras perderse una convocatoria de Tite a comienzos del año por no estar vacunado contra el COVID-19.

Quienquiera que se desempeñe como lateral derecho de Brasil en el Mundial podría enfrentar una presión intensa, al jugar junto a Thiago Silva, defensa de 38 años.

Silva ha sido menos consistente de lo habitual en el Chelea. Tuvo un gris desempeño en la goleada de 4-1 que el club londinense sufrió el mes pasado ante Brighton en la Liga Premier

Un lateral derecho que pueda correr en vez de que lo haga el veterano Silva podría ser clave para evitar que Brasil reciba goles en Qatar.

Cafú, quien estuvo en la selección campeona en 2002, dijo que proteger a Silva fue una de las razones por las que Tite usará eventualmente a Militão por la derecha durante el Mundial. Vaticinó que Brasil hará un buen papel en Qatar pese a la falta de alternativas en la zaga.

"No sé por qué tenemos esta escasez de jugadores para estas posiciones, pero no es algo que pasa sólo en la selección, sino también en los clubes", dijo Cafú el mes pasado en una entrevista. "Los técnicos están adaptando a los mediocampistas en esta posición, porque no saben cómo trabajar específicamente con laterales izquierdos o derechos.

"Además, es injusto comparar a estos jugadores con nosotros Cualquiera que juegue hoy como lateral derecho o izquierdo tiene mucha responsabilidad. Tienen que reemplazar a gente que hizo historia con Brasil".