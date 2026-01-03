Leao agita el liderato

CAGLIARI.- El AC Milan venció el viernes 1-0 al Cagliari gracias a un gol en la segunda mitad de Rafael Leao y que devolvió al equipo a la cima de la Serie A.

El extremo portugués se perdió los últimos tres partidos del Milan debido a una lesión en el aductor, pero regresó desde el inicio contra los sardos de media tabla y fue decisivo con su sexto gol en 11 partidos de liga esta temporada.

Cinco minutos después de la segunda mitad, Leao recibió un pase atrás de Adrien Rabiot y envió el balón al fondo de la red.

Leao fue el primer cambio de Allegri, ya en el minuto 69, para el debut de Nicklas Füllkrug su fichaje de invierno, llamado a suplir la baja por lesión de Santiago Giménez, al que no se espera de vuelta hasta el mes de abril, cuando de verdad se verá si el Milan compite o no por la Serie A. En ello está, por el momento, ganador del segundo tiempo en Cagliari.

La victoria extendió la racha invicta del Milan a 16 partidos de liga y lo colocó dos puntos por delante de su rival de ciudad, el Inter, y cuatro por encima del campeón vigente, el Napoli, ambos de los cuales juegan el domingo.

Cagliari se mantuvo en el 14to lugar.