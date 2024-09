León anuncia a Eduardo Berizzo como su nuevo director técnico

Tras días de rumores y espera, la directiva del Club León anunció que el estratega argentino, Eduardo Berizzo, dirigirá el timón del conjunto del balompié mexicano convirtiéndose en el sucesor de Jorge Bava.

Los "Panzas Verdes", a través de redes sociales, le dieron la bienvenida a su nuevo director técnico con un video. En él, se observa a una persona recoger una maleta para, actor posterior, llegar a los vestidores de los esmeraldas.

"Dicen que los técnicos siempre tienen la maleta hecha. Bueno, quizá es verdad, pero es que en esa maleta llevan y traen muchas cosas. De ciudad en ciudad van ganando experiencias, conocimientos, emociones, ilusiones y sobre todo, las pasiones y recuerdos de mucha gente. No, la maleta no se hace, tampoco se deshace: la maleta enseña", se escucha en el video.

El "Toto" llega a corregir la "mala racha" que ha acompañado al Club León. Al menos, en lo que va del actual Apertura 2024. Sin una sola victoria, ocupan el lugar dieciséis de la tabla general con cuatro solitarios puntos.

¿Cuándo será el próximo juego del Club León?

A la espera de salir del fondo de la tabla, el próximo rival de los "Panzas Verdes" será la Máquina del Cruz Azul.

Un contrincante duro, ya que los dirigidos por Martín Anselmi vienen de imponerse ante al actual bicampeón: las Águilas del América.

Sábado, 14 de septiembre

Club León vs Cruz Azul | 8:35 P.M. (En tiempo del centro de México) | Jornada 7 | Estadio León.