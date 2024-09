León buscará primera victoria ante el Atlético de San Luis

Este sábado el Nou Camp abre sus puertas a las 17:00 horas para albergar el duelo entre León y San Luis en partido de la jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Los potosinos llegan motivados tras haber recibido al líder del torneo, el Cruz Azul, y quitarles el invicto al ganarles 3-1.

San Luis se ubica en la sexta posición con 14 puntos, resultado de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas gracias al buen trabajo que han hecho en la ofensiva, sin embargo, su punto débil sigue siendo el defensivo y prueba de ello es que reciben al menos un gol en sus juegos.

La escuadra de Domenec Torrent Font también deberá mejorar en los resultados cuando juegan como visitante, pues solo han rescatado 1 punto en sus últimos duelos disputados fuera de casa y esta tendencia negativa les afectará si aspiran a clasificarse para la Liguilla sin necesidad de jugar el Play in.

Por su parte, los Esmeraldas no logran concretar la victoria, llegan a este encuentro después de haber visitado a las Chivas del Guadalajara con quienes perdieron por dos goles.

Los pupilos de Eduardo Berizzo Magnolo no han podido despegar como locales, de sus últimos partidos disputados en casa solo han logrado tres empates y una derrota.

Se ubican en la décimo sexta posición con 4 puntos.

Este juego podrá verse por FOX Sports y Claro Sports.