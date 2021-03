León derrota con polémica a Santos

El campeón de la Liga MX volvió a rugir y le arrebató el invicto en casa al Santos. Victoria con polémica de 1-2 para el León en el estadio Corona, debido al trabajo del árbitro Oscar Mejía en las áreas de ambos equipos, pero la figura del encuentro fue Fernando Navarro, al anotar el golazo del fin de semana y del triunfo para los Panzas Verdes.

El tanto del mexicano, quien no ha sido convocado a la Selección Nacional, fue otra muestra de que los Esmeralda están de vuelta, listos para defender su corona en este Guardianes 2021. El primer gol entró desde la vía de la pena máxima, pero no fue señalada de manera inmediata.

Al árbitro Oscar Mejía se le perdió una clara mano de Félix Torres, defensor lagunero, a unos cuantos metros de distancia. Los reclamos de la Fiera tampoco fueron suficientes para señalar la sanción, sino hasta que el VAR le comunicó la acción, revisó en el monitor y pitó el penalti, marcado por Ángel Mena (minuto 23).

Pero las celebraciones duraron poco en el banquillo esmeralda, debido a que el Santos contestó de la misma manera, con el tanto de Fernando Gorriarán (31'). Para la segunda parte, Navarro –el futbolista ignorado por Gerardo Martino en la Selección Mexicana– marcó el mejor gol de la Jornada 12 del Guardianes 2021.

El tricolor recortó, ajustó su cuerpo y mandó la redonda al ángulo izquierdo del arco lagunero, el tanto de la victoria para el León. La polémica reapareció cuando Rodolfo Cota derribó a Andrés Ibargüen, pero no fue marcado falta. El contacto existió, el choque del guardameta ocasionó la caída del colombiano, explosión en el área técnica verdiblanca.

El futbolista se fue sobre Mejía, quien esperó la llamada desde la cabina. En la toma de la televisión se vio al árbitro argumentar que –las manos sobre el pie– no existía méritos para pitar el penalti; ni siquiera se acercó al monitor.

Posteriormente, en el tiempo agregado, el juez se inventó una mano en el área esmeralda, pero ahí sí corrigió su error al observar las diversas repeticiones. Con la victoria, el monarca de la Liga MX brincó a la novena posición de la clasificación (13 puntos), mientras que el Santos se estancó en la tercera (21) y perdió el invicto en casa.