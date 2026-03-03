Lesión de Cristiano Ronaldo pone en duda su visita a México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El

confirmó este martes la

del delantero portuguésen el tendón de la corva.El atacante fueen elde liga ante elen el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de que falló un penalti al minuto 12.Tras el duelo, el portugués, técnico del cuadro árabe, explicó que Ronaldo sintió "" y decidió sacarlo del terreno de juego porSin embargo, este martes losdelconfirmaron unaen el tendón de la corva, aunque la estrella portuguesa ya se encuentra en fase de"El jugador ya inició lay serásu regreso conforme pasen los días", explicó elen su cuenta de "X".A susestá ade alcanzar la cifra de los. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, está seguro rumbo a la Copa del Mundo 2026.Ahora, sumarcará su disponibilidad con ely con la, que visitará México para sostener un encuentro de preparación en la Fecha FIFA de marzo, en el estadio Azteca el día 28.