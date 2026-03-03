logo pulso
Lesión de Cristiano Ronaldo pone en duda su visita a México

La lesión podría afectar la participación de Ronaldo en el partido de preparación en México.

Por El Universal

Marzo 03, 2026 02:36 p.m.
A
Lesión de Cristiano Ronaldo pone en duda su visita a México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El

Al-Nassr
confirmó este martes la lesión

del delantero portugués Cristiano Ronaldo en el tendón de la corva.
El atacante fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de que falló un penalti al minuto 12.
Tras el duelo, el portugués Jorge Jesús, técnico del cuadro árabe, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sacarlo del terreno de juego por precaución.
Sin embargo, este martes los servicios médicos del Al-Nassr confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque la estrella portuguesa ya se encuentra en fase de rehabilitación.
"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr en su cuenta de "X".
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la cifra de los mil. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, está seguro rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al-Nassr y con la selección de Portugal, que visitará México para sostener un encuentro de preparación en la Fecha FIFA de marzo, en el estadio Azteca el día 28.

