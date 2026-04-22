Lesión de Lamine Yamal en partido Barcelona contra Celta
Lamine Yamal salió por sus propios medios tras la lesión y habló con el entrenador Hansi Flick en la banda.
BARCELONA (AP) — Lamine Yamal se lesionó mientras convertía un penal en el partido de La Liga española del Barcelona contra el Celta de Vigo el miércoles.
Lamine anotó el primer gol del Barcelona a los 40 minutos e inmediatamente miró hacia el banquillo e indicó que estaba lesionado. Se dejó caer al suelo del estadio Nou Camp cuando sus compañeros llegaron para celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.
El delantero de 18 años salió del campo por sus propios medios de ser atendido por los médicos. Habló brevemente con el entrenador Hansi Flick en la banda antes de caminar solo hacia el túnel de vestuarios.
Lamine aguarda disputar su Copa del Mundo con España en junio.
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