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Lesión de Marcel Ruiz lo deja fuera del Mundial 2026

El mediocampista del Toluca será operado de la rodilla tras romperse el ligamento cruzado.

Por El Universal

Marzo 13, 2026 06:47 p.m.
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Marcel Ruiz queda fuera del Mundial.

Marcel Ruiz queda fuera del Mundial.

 Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, las malas noticias no paran para Javier Aguirre y la Selección Mexicana. Apenas se asimilaba la dura baja del torneo de la FIFA de Luis Malagón, y recién se le sumará otro jugador importante: Marcel Ruiz.
En el partido del miércoles pasado de la Concacaf Champions Cup ante el San Diego FC, el jugador del Toluca encendió las alarmas, cuando, tras ser derribado por un rival, se llevó las manos a la rodilla derecha y la expresión en su rostro dejaba ver que se avecinaba una lesión seria.

Luego de un día de total hermetismo en Toluca, fue hasta la tarde del viernes cuando se confirmó lo que muchos temían: el mediocampista de los Diablos Rojos se perdería la Copa del Mundo por una grave lesión.
Mediante un comunicado, el cuadro escarlata reveló que Marcel sufrió una "una ruptura del ligamento cruzado anterior y lesión en el menisco medial de la rodilla derecha", por lo que deberá someterse a una cirugía y el tiempo de recuperación dependerá su evolución.

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Ruiz se había ganado la confianza del "Vasco" en el medio campo del Tricolor, por lo que se perfilaba para ser titular en el Mundial de 2026. No obstante, el sueño para el elemento del Toluca se esfumó y el entrenador nacional deberá buscar variantes en su esquema.

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