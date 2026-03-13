"Sería una aberración que Ochoa juegue el Mundial"

La lesión de Luis Ángel Malagón con el América, en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, provocó que estallara la conversación sobre quién ocupará su lugar en lista de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026.

El portero de las Águilas era uno de los jugadores que, habitualmente, formaban parte de las convocatorias del Tricolor de Javier Aguirre, por lo que ahora se especula quién será su reemplazo.

Después de que se confirmara que el arquero azulcrema no podrá recuperarse para el Mundial, los nombres que lo podrían sustituir no han dejado de salir.

Por su puesto, uno de los tres cancerberos que estarán en la lista definitiva del Vasco es Raúl Gudiño, de las Chivas, pero todavía quedan dos cupos vacantes.

Entre las opciones que están disponibles para México, se encuentran Carlos Acevedo, del Santos, quien ha sido considerado por el timonel tricolor en los últimos partidos.

De igual forma, los nombres de Carlos Moreno, del Pachuca, y de Andrés Sánches, del Atlético San Luis, han vuelto a la conversación.

Aunque, el que más ha atraído los reflectores es Guillermo Ochoa, quien no atraviesa por el mejor momento de su larga trayectoria.

Actualmente, Paco Memo es uno de los porteros más goleados de la Liga de Chipre y no ha sido considerado por el Vasco en los últimos juegos de la Selección Mexicana.

Por tal motivo, para Carlos Hermosillo sería absurdo que sea el guardameta titular de México en la próxima Copa del Mundo.

"Hay edades para todo, Ochoa hizo una carrera extraordinaria. ¿Qué lo lleven? Yo también digo que lo lleven, pero que juegue se me hace una aberración total, me parece una aberración que estemos hablando de Ochoa y que estemos promoviendo a un arquero que tiene 40 años", explotó.

El Grandote de Cerro Azul considera que el mal momento que atraviesa no le permite tener opciones para disputar el Mundial.

"Es culpa de ustedes los que hablan todo el tiempo de Ochoa. ¿Por qué no dicen que lo golean, que le meten tres o cuatro goles? Dejemos de hablar de Ochoa ya, demasiada promoción", cuestionó.

El analista de La Última Palabra de FOX Sports sentenció que Guillermo Ochoa no debe ser considerado por las actuaciones que ha tenido con el Tricolo, sino que debe ser juzgado por su actualidad.

"Hablan de la Selección y de es el mejor, pero en donde juega es goleado; él decide dónde jugar... me van a decir que lo golean, pero que en la Selección juega bien. La Selección no está para premiar, ni para que juegue un sexto Mundial y que pase a la historia", manifestó el exfutbolista.

No obstante, Carlos Hermosillo aseguró que su comentario es objetivo porque, realmente, le tiene "admiración y respeto" a Guillermo Ochoa.