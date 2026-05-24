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Lewandowski marca en su último partido

Por AP

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Lewandowski marca en su último partido
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      Lewandowski anotó en su último partido con Barcelona, al marcar el único gol del campeón en una derrota 3-1 en Valencia.

      El delantero de 37 años y Barcelona decidieron separarse este verano después de que pasó cuatro temporadas en el club. Su gol en el estadio de Mestalla fue el número 120 con la camiseta azulgrana.

      Barcelona aseguró el título de liga con tres jornadas de anticipación.

      CARVAJAL Y ARBELOA DICEN ADIÓS

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      Dani Carvajal recibió ovaciones en el Santiago Bernabéu y lloró cuando fue sustituido en el último partido del veterano lateral derecho con el Real Madrid.

      Carvajal, cuyo contrato está a punto de expirar, asistió a Gonzalo García para el gol de apertura. Jude Bellingham y Kylian Mbappé añadieron goles en la victoria 3-1 sobre el Athletic Bilbao.

      Carvajal, de 34 años, ayudó al Madrid a ganar seis Ligas de Campeones desde 2013 como su lateral derecho titular —hasta la llegada de Trent Alexander-Arnold esta temporada.

      El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, también se despidió cuatro meses después de reemplazar a Xabi Alonso. No pudo enderezar el rumbo de un Madrid que terminó segundo y sin trofeos en esta campaña. La prensa española especula que José Mourinho está cerca de regresar al Madrid.

      El defensor David Alaba también jugó su último partido con el Madrid.

      AZPILICUETA SE RETIRA

      El exdefensor del Chelsea César Azpilicueta disputó su último partido como profesional antes de retirarse, cuando Sevilla visitó a Celta.

      Azpilicueta, de 36 años, ayudó a ganar múltiples trofeos con el Chelsea, incluidos dos Ligas Premier y la Liga de Campeones de 2021, cuando era el capitán del equipo.

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