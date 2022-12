Leyenda de Alemania anuncia su retiro tras fracasar en Qatar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La Selección de Alemania ganó este jueves a Costa Rica en el último duelo del sector E de la Copa del Mundo de Qatar 2022, resultado que de nada le sirvió al cuadro europeo que quedó eliminado de la competencia con cuatro puntos.

Y que de inmediato generó reacciones entre los integrantes del cuadro alemán, quienes al no poder seguir soñando con el título por segunda vez consecutiva en la Copa del Mundo pidieron disculpas a la afición.

Uno de los que levantó la voz ante la situación fue Thomas Müller, jugador del Bayern Múnich que ante la eliminación y tristeza anunció su retiro.

"Si este ha sido mi último partido, quiero decir algo a los hinchas de la selección alemana: Ha sido un placer enorme, he vivido grandes momentos y me dejé el corazón en el campo en cada partido. Siempre di lo mejor de mí, aunque no siempre tuve éxito, lo hice con amor, pero tengo que pensar", declaró en entrevista.

Los números de Thomas Müller con Alemania

Thomas Müller inició su camino con la Selección de Alemania en 2010, llegando como una joven promesa que se convirtió en realidad.

El jugador alemán disputó con su selección un total de 122 partidos oficiales, mismos en los que marcó 44 goles y levantó la Copa del Mundo de Brasil 2014.