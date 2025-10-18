logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Leylah Fernandez se clasifica a la final del Abierto de Japón de la WTA

Tereza Valentova, de 18 años, sorprende al avanzar a la final del Abierto de Japón, desafiando a Leylah Fernandez por el título.

Por AP

Octubre 18, 2025 07:08 p.m.
A
Leylah Fernandez se clasifica a la final del Abierto de Japón de la WTA

OSAKA, Japón (AP) — La última jugadora sembrada que quedaba en el Abierto de Japón de la WTA alcanzó la final del domingo cuando Leylah Fernandez derrotó por 6-1, -2-6, 6-4 a Sorana Cîrstea, de 35 años.

Fernandez rompió el servicio de Cîrstea con 4-4 en el set decisivo el sábado, y luego mantuvo su propio servicio en el siguiente juego para avanzar.

La canadiense que es la cuarta sembrada enfrentará a Tereza Valentova, que a sus 18 años llegó desde la calificación, en la final. Valentova venció por 6-7 (3), 6-4, 6-3 a Jaqueline Cristian en la otra semifinal.

Cristian avanzó a la semifinal cuando Naomi Osaka, la primera sembrada, se retiró con una lesión en la pierna izquierda el viernes, otorgando a la jugadora rumana un pase directo en su cuartos de final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fernandez, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2021, avanzó a la octava final de carrera. Su única semifinal esta temporada fue en el WTA 500 D.C. Open, donde derrotó a Anna Kalinskaya en la final para obtener su cuarto título de individuales de la WTA.

Fernandez perdió en tres sets ante Coco Gauff en la segunda ronda del Abierto de China a finales de septiembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Leylah Fernandez se clasifica a la final del Abierto de Japón de la WTA
Leylah Fernandez se clasifica a la final del Abierto de Japón de la WTA

Leylah Fernandez se clasifica a la final del Abierto de Japón de la WTA

SLP

AP

Tereza Valentova, de 18 años, sorprende al avanzar a la final del Abierto de Japón, desafiando a Leylah Fernandez por el título.

Nottingham Forest despide a Ange Postecoglou tras derrota ante Chelsea
Nottingham Forest despide a Ange Postecoglou tras derrota ante Chelsea

Nottingham Forest despide a Ange Postecoglou tras derrota ante Chelsea

SLP

AP

Sean Dyche, exentrenador del Burnley y Everton, suena como posible sustituto de Postecoglou

Final del Mundial Sub20: Argentina busca el título ante Marruecos
Final del Mundial Sub20: Argentina busca el título ante Marruecos

Final del Mundial Sub20: Argentina busca el título ante Marruecos

SLP

AP

Diego Placente y Mohamed Ouahbi se preparan para la final del Mundial Sub20 entre Argentina y Marruecos. Conoce todos los detalles.

Cerveceros de Milwaukee caen ante Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato
Cerveceros de Milwaukee caen ante Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato

Cerveceros de Milwaukee caen ante Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato

SLP

AP

Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles dominan a los Cerveceros en octubre