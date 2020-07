Liga Mexicana de Beisbol cancela temporada 2020 por coronavirus

Al igual que sucedió en Estados Unidos con las ligas menores, la pandemia del coronavirus provocó la cancelación de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol que en 2020 cumple 95 años de su fundación.

La inviabilidad para operar gran parte de los equipos sin ingresos de taquilla, obligó a los dueños de los 16 equipos a tomar la decisión de no jugar este año.

Con la incertidumbre del comportamiento de la pandemia, las organizaciones estaban obligadas a disputar la campaña a puerta cerrada, situación que para al menos siete conjuntos no era operable para saldar las nóminas de jugadores y trabajadores.

Con la determinación, al menos 400 peloteros quedarán sin trabajo aunque la LMB dio a conocer que los equipos les darán apoyo económico al igual que a los umpires.

"Siendo una Liga Nacional responsable y con un gran interés de evolucionar, es que damos a conocer las siguientes acciones:

1) La LMB y sus 16 equipos acordamos brindar apoyo económico a los peloteros, así como, al cuerpo de Umpires.

2) Aprovecharemos el momento de pausa forzada para instrumentar una profunda reingeniería que nos permitirá innovar y fortalecernos hacia el 2021.

3) Generaremos un nuevo y actualizado Sistema de Gobernanza (Estatutos y Reglamentos) que la LMB no ha implementado en los últimos 30 años.

4) Invertiremos en la transformación tecnológica y digital de la LMB, enfrentando así, los retos que el futuro disponga para nuestro deporte.

5) Invertiremos en la infraestructura de Televisión y medios, convirtiendo nuestra debilidad, en una fortaleza hacia el porvenir.

Por primera vez en 95 años nos vemos obligados a tomar una resolución de tal envergadura.

No obstante, tengan la certeza de que nuestro retorno, perfilará una versión avanzada, como nunca se ha visto en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol", compartió el circuito de verano en un comunicado.