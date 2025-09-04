Liga MX | Regresará el ascenso y descenso para ciclo 2026-27

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) rechazó el regreso inmediato del ascenso y descenso; sin embargo, no todo fue derrota para los clubes de la Liga de Expansión MX.

Este día, el TAS confirmó el regreso de esta modalidad para la campaña 2026-27, situación que emociona a los seis clubes de la liga de plata que pelearon por su retorno.

"Saludamos la decisión de confirmar que el ascenso y descenso volverá a México en la temporada de 26/27. La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte", celebran los clubes mediante un escrito.

"Somos conscientes de las dificultades que hemos superado para llegar hasta aquí y hoy celebramos un paso decisivo. Es momento de pasar página y comenzar a escribir una nueva historia en beneficio del futbol mexicano", agregan en su escrito.

- ¿Qué clubes de la Liga de Expansión acudieron al TAS?

La apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo fue inicialmente presentada por 10 clubes, pero el Atlante, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca y la Jaiba Brava retiraron posteriormente sus apelaciones.

Posterior a ello, el procedimiento siguió con estos seis equipos, mismos que celebran el retorno del ascenso y descenso:

Club Atlético La Paz

Club Atlético Morelia

Cancún FC

Mineros de Zacatecas

Venados FC

Leones Negros de la UdeG.