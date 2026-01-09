logo pulso
Liga MX: El VAR estrena tecnología para los fuera de lugar

Por El Universal

Enero 09, 2026 03:02 p.m.
A
Liga MX: El VAR estrena tecnología para los fuera de lugar

La Liga MX anunció la implementación de un nuevo sistema de Video Arbitraje de cara al Clausura 2026, que es usado en la élite del futbol europeo: el sistema SAOT.
Una tecnología cuyo propósito será hacer más justas las decisiones arbitrales en los partidos, mediante una herramienta semiautomática para captar los fuera de lugar, que fue presentado por Mikel Arriola, Horacio Elizondo y Genius Sports.
¿Cómo funciona SAOT?
La tecnología semiautomática del fuera de lugar, ya se encuentra lista en todos los estadios del circuito mexicano, por lo que su ejercicio comenzará desde la Jornada 1 del Clausura 2026, que arranca este viernes 9 de enero.
"Teníamos una necesidad clara y urgente para hacer las decisiones de fuera de lugar más justas, más rápidas y transparentes. El SAOT es la herramienta perfecta para lograr una tecnología semiautomática que detecta la jugada en segundos y con precisión milimétrica", aseveró Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.
"Es un sistema de 28 cámaras en cada estadio que producirá una salida de datos más masivos en 3D que nos permitirá ejecutar una recreación completa del partido mediante una copia digital y automatizar por completo la decisión del fuera de juego", explicó sobre su funcionamiento, Sean Conroy, vicepresidente ejecutivo en Norteamérica de Genius Sports.
Este sistema de revisión de jugadas durante los encuentros se utiliza con éxito en el futbol de más alto nivel. Debutó en el Mundial de Catar 2022.
Hoy en día, se utiliza en la Champions League, en la Premier League, en LaLiga de España, en la Serie A y en la Pro League, de Bélgica.

