Liga MX ha rechazado el modelo de Necaxa de criptomoneda

La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol han rechazado el modelo de negocio que han llevado al Necaxa los nuevos inversionistas del equipo.

Inversiones extranjeras que ha llegado al equipo de Aguascalientes (que adquirió el 49% del club) abrió una modalidad que permite a cualquier interesado en obtener el 1% a través de una subasta en ethers, es decir en criptomoneda.

"La participación accionaria directa o indirecta de un Club de la LIGA MX no está sujeta a ningún tipo de intercambio, o compra por ningún medio o forma de pago (incluidos los NFT's por sus siglas en ingles Token no Fungible), distinto a los reconocidos previamente en nuestros reglamentos.

Cualquier cambio o adición directa o indirecta de accionistas (sin importar la forma jurídica de que se trate) se considerará como una sustitución de certificado de afiliación y por lo tanto estará sujeto al cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos", mencionó la liga en un comunicado publicado por la tarde del martes.

La Liga MX explicó que "La participación accionaria de un Club de la LIGA MX no está sujeta a ningún tipo de intercambio, o compra por ningún medio o forma de pago distinto a los reconocidos en nuestros reglamentos".

Además, recordó que en la pasada Asamblea, celebrada hace algunos días, se autorizó la inclusión de nuevos inversionistas para el equipo, pero cumpliendo los requisitos establecidos en los reglamentos del futbol mexicano.

"Dicha operación deberá ser confirmada por el Comité Ejecutivo y/o la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol, para efectos de modificar el certificado de afiliación de dicho Club donde se refleje la nueva tenencia accionaria".