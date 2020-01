Liga MX prohibirá apagar y prender luz de estadios para festejar

A las autoridades de la Liga MX no les ha gustado que algunos clubes como los Xolos de Tijuana y el FC Juárez apaguen y prendan las luces de su estadio para festejar las anotaciones.

Es por eso que conminarán a esas directivas, y a las de los 16 conjuntos restantes, para que no lo hagan o se tendrán un castigo.

Además de que se exponen a que alguna de las luces ya no prenda y se ponga en riesgo la reanudación del encuentro. A la Liga MX le preocupa que esos instantes de oscuridad (aunque sean fracciones de segundo) puedan ser aprovechados por alguna persona para cometer infracciones dentro y fuera del campo, por lo que solicitarán que no se repita.

La situación quedó completamente expuesta el jueves, durante el partido donde los Bravos y los Pumas igualaron a cuatro tantos, por lo que se tomó esta determinación.

Ambos clubes fronterizos se inspiraron en la Major League Soccer (MLS) para realizar esto, ya que es una costumbre entre varios clubes de la Liga estadounidense.