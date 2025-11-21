Liga Premier implementará límite de gasto a partir de próxima temporada

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Los equipos de la Liga Premier acordaron el viernes introducir límites de gasto en la máxima categoría de Inglaterra a partir de la próxima temporada.

El gasto en el campo de los clubes se restringirá al 85% de sus ingresos por fútbol y la ganancia o pérdida neta en la venta de jugadores. También habrá una asignación adicional del 30%, pero si los clubes superan ese límite, se enfrentarán a una deducción de puntos.

Los principales clubes de fútbol inglés votaron para implementar las nuevas reglas financieras de "Relación de Costos de Plantilla" (SCR) y "Sostenibilidad y Resiliencia Sistémica" (SSR). Estas reemplazan las "Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad" (PSR), que resultaron en deducciones de puntos para el Everton y el Nottingham Forest en los últimos años.

La Liga dijo que las nuevas regulaciones estaban más alineadas con las utilizadas por el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA.

Señaló que las nuevas reglas "promueven la oportunidad para que todos sus clubes aspiren a un mayor éxito, al tiempo que protegen el equilibrio competitivo y la naturaleza atractiva de la Liga."

Los costos de la plantilla cubren los salarios de los jugadores y el entrenador principal, así como las tarifas de agentes y transferencias.

Los ingresos relacionados con el fútbol se refieren a las ganancias totales de las operaciones de fútbol, incluidos los ingresos de la liga y otras competiciones.

La liga indicó que los ingresos generados por los clubes pueden incluir acuerdos comerciales y ganancias netas de eventos no relacionados con el fútbol que se realicen en el estadio, como conciertos.

Bajo las PSR, las ganancias de los clubes incluían todos los ingresos y costos, en lugar de centrarse en el gasto en el campo.

"Al concentrarse en los costos de la plantilla, el SCR brinda a los clubes una mayor libertad para invertir en otros aspectos de sus operaciones", manifestó la liga.

El SCR también establecerá límites de gasto cada temporada, en lugar de evaluar el rendimiento financiero en un período continuo de tres años, como era el caso anteriormente.

Habrá multas por exceder el límite del 85% dentro del umbral adicional del 30%. Si un club va más allá de eso, en lo que se denomina el "Umbral Rojo", se impondrán sanciones deportivas.

La segunda parte de las nuevas reglas financieras se basa en la "Sostenibilidad y Resiliencia Sistémica", que tiene la intención de "apoyar la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo de todos los clubes."

Se evaluará el capital de trabajo, la liquidez y el patrimonio positivo de cada club de la Liga Premier.