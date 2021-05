Lista Daniela Gómez Heredia para regresar a la actividad presencial

La karateca de la UASLP, Daniela Guadalupe Gómez Heredia comentó luego de su regreso de su concentración que el objetivo principal es entrenar para ganar, por lo que ya se encuentra lista para regresar a la actividad presencial y en busca de los triunfos.

La egresada de la Licenciatura en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y actual alumna de la Maestría en Administración con Énfasis en Negocios, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), platicó que el 2019 fue un año favorable competitivamente en el karate; en el 2020, empezó compitiendo, rumbo al selectivo a la Universiada Nacional, y de repente, todo se detuvo todo, y fue difícil para ella ya que traían buen ritmo en competencias y entrenamiento.

El regreso a la concentración y competencias nacionales era algo que se esperaba, y aunque estuvo detenida la actividad presencial en lo académico y deportivo, Daniela no dejó de prepararse, lo hacía desde casa, después en los lugares de entrenamiento, fue un inicio difícil después de un año sin competencias y surgió el nerviosismo de pisar nuevamente el tatami. Hace tres semanas regresó a concentración a Oaxtepec, Morelos, para reunirse con el equipo nacional, de esta actividad logró su pase al Campeonato Panamericano, tanto ella como su compañero obtuvieron el primer lugar en sus respectivas categorías, -55 y 67 kilogramos.

Daniela Gómez tiene diversos compromisos para este 2021, como es el Campeonato Mundial y el Preolímpico, que constata el talento que hay en México. Aún está dentro del proceso debido que estas decisiones las resuelven los directivos. Su trabajo está reflejado y si le corresponde representar a México en la justa olímpica será una gran experiencia para ella o cualquiera de sus compañeros.

Afirmó que quién practica un deporte de competencia, siempre tiene como objetivo: entrenar para ganar, aunque la actividad se realiza por el gusto a la disciplina. "Mi sueño es participar en unos Juegos Olímpicos, y sobre todo en esta ocasión que el karate debuta en Tokio 2021".

Reconoció que la UASLP siempre le ha ofrecido el apoyo requerido, desde licenciatura, para combinar sus estudios y carrera deportiva. Manifestó que siempre se debe aprovechar el lado bueno de las cosas y el hecho que las clases no hayan sido presenciales le fue de gran ayuda para acudir a las concentraciones y atender en línea sus estudios.

También destacó que en su familia ha tenido un gran pilar para llevar a cabo su carrera deportiva, su apoyo ha sido incondicional en todos los ámbitos: moral, económico, en las buenas y malas rachas, "es una parte importante que complementa mi formación como persona, estudiante y deportista de alto rendimiento".

Daniela Guadalupe Gómez Heredia inició en el karate do, a la edad de ocho años; actualmente cuenta con 24 años de edad. "Me enamoré de este deporte, no quise optar por otro. Desde que inicié al día de hoy, el karate forma parte de mi vida, junto con mi familia, amigos, entrenadores, profesores, y el apoyo complementado de la UASLP institución comprometida con los deportistas".