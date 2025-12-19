Lista sede y fecha de la Finalissima

MADRID.- Lionel Messi y Argentina regresarán al escenario de su consagración en la Copa Mundial del año de 2022.

Messi podría enfrentarse por primera vez a Lamine Yamal, la sensación del Barcelona, cuando Argentina se enfrente a España en el duelo de campeones continentales en la Finalissima masculina en Qatar el 27 de marzo.

La CONMEBOL y la UEFA oficializaron el jueves el partido entre los monarcas de la Copa América 2024 y la Eurocopa de 2024.

Se escenificará en el Estadio Lusail, mismo escenario donde Messi comandó hace tres años a la Albiceleste para conquistar su tercer campeonato mundial al vencer en la final a Francia en una tanda de penales.

La cita enfrentará a las actuales número uno y dos del ranking mundial de la FIFA a escasos tres meses del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina es el actual campeón de la Finalissima. Se consagró en la última edición en 2022 tras vencer a Italia 3-0 en el Estadio de Wembley en Londres.

Argentina también la ganó en 1993 al vencer a Dinamarca por penales, la última vez que se jugó la final antes de 2022.

Francia se llevó el título en la otra edición, imponiéndose ante Uruguay en 1985.

"Este partido emblemático es más que una competición", declaró el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. "Es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico".

Su contraparte de la UEFA, Aleksander Ceferin, manifestí que el partido "simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio".