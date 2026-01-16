Listas fechas del selectivo estatal de ciclismo

El selectivo estatal de ciclismo en San Luis Potosí, rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, ya cuenta con fechas tentativas para las pruebas de Contrarreloj y Ruta, las cuales se llevarán a cabo los días 24 y 31 de enero, respectivamente.

Así lo dio a conocer el presidente de la asociación Fomento Potosino al Ciclismo, Manolo Cruz, quien aclaró que ambas fechas están sujetas a la confirmación por parte del Instituto Potosino del Deporte (Inpode) sobre la participación de los representantes del Colegio Nacional de Jueces de Ciclismo. En caso de no contar con dicha confirmación, existe la posibilidad de que las competencias sean reprogramadas.

De acuerdo con lo informado, la prueba de Contrarreloj se realizaría de manera tentativa en la avenida Salk, mientras que la prueba de Ruta está programada para desarrollarse en la zona de Gran Peñón.

Finalmente, Manolo Cruz precisó que este selectivo estatal es de carácter oficial, avalado por el Instituto Potosino del Deporte, y representa la única vía para que los ciclistas potosinos puedan acceder al selectivo nacional de la especialidad y, posteriormente, a la Olimpiada Nacional 2026, que se celebrará en el estado de Jalisco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí