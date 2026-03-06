logo pulso
Listo calendario de Leagues Cup

El Inter Miami fue encuadrado con Monterrey, León y Atlético de San Luis

Por EFE

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Listo calendario de Leagues Cup

Chicago.- El Inter Miami fue encuadrado en un grupo con Monterrey, León y Atlético de San Luis en la fase de grupos de la Leagues Cup de 2026, que arrancará el 4 de agosto con 36 clubes en juego, 18 de la MLS y 18 de la Liga MX.

El Inter Miami, que el año pasado perdió la final contra los Seattle Sounders, disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el NU Stadium, su nueva casa en el centro de Miami, según el calendario anunciado este jueves por la Leagues Cup.

Una de las grandes novedades de este año es que tres equipos de la Liga MX disputarán partidos como locales. En las últimas ediciones, todos los partidos se jugaron en campos de la MLS.

Toluca, campeón de la Liga MX, disputará dos partidos en el estadio Nemesio Diez; Tigres jugará un partido en el Estadio Universitario y Club América tendrá un encuentro en el Estadio Banorte-Azteca en Ciudad de México.

La Leagues Cup se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre, día de la final, con tres pases para la Liga de Campeones de la Concacaf en juego.

"Desde su lanzamiento, la Leagues Cup se ha consolidado rápidamente como una competencia regional de primer nivel, evolucionando a través de formatos refinados y una mayor cantidad de enfrentamientos entre la MLS y la LIGA MX", aseguró la MLS en un comunicado.

"La asistencia y el compromiso de los aficionados también han crecido con cada edición, destacándose los 69,000 fanáticos que asistieron a la Final de la Leagues Cup 2025 en Seattle", añadió. 

