Listo Canel´s para la Vuelta a Costa Rica

El ciclismo internacional cierra el año con la Vuelta a Costa Rica, una carrera que en su edición número 59 recorrerá diez municipios del país entre el 12 y el 21 de diciembre. Entre los equipos participantes destaca Canel´s-Java, de México, que llevará a siete ciclistas bajo la dirección de Juan José Monsiváis.

La competencia reunirá a siete equipos costarricenses y ocho extranjeros, incluyendo a Canel´s-Java. La carrera contempla un recorrido total de 1,251 kilómetros, distribuidos en nueve etapas en línea y una cronoescalada, con 15 metas volantes y 12 premios de montaña.

La nómina de la escuadra mexicana combina experiencia internacional: los colombianos Heiner Parra y Alexander Gil; los mexicanos Efrén Santos e Ignacio Prado; el irlandés Cormac McGeough; el costarricense Sebastián Brenes; y el estadounidense Owen Wright. Todos ellos llegan con un historial destacado desde su incorporación al equipo.

En la última participación de Canel´s-Java en esta competencia, el equipo logró un tercer lugar en las etapas uno y cuatro con Prado, una victoria en la quinta etapa con McGeough, un segundo puesto en la séptima con Brenes, así como el título general de metas volantes para Prado y el subtítulo para Cormac.

El itinerario de esta edición inicia el viernes 12 de diciembre con la etapa Heredia–Grecia de 107 kilómetros y continuará con trayectos como Alajuela–Guápiles (170 Km), Guápiles–Paraíso (139 Km), Turrialba–La Pastora, cronoescalada de 17 Km, San José–Pérez Zeledón (137 Km), Pérez Zeledón–Ciudad Neily (198 Km), Ciudad Neily–Buenos Aires (164 Km), Pérez Zeledón–Oreamuno (121 Km), Palmares–Palmares (99 Km) y cerrará el domingo 21 con el Circuito Presidente de 99 kilómetros.