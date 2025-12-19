logo pulso
Listo el calendario del Atl. de San Luis

Arrancará el Clausura 2026 ante Tigres el 11 de enero en el Alfonso Lastras

Por Romario Ventura

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Listo el calendario del Atl. de San Luis

La cuenta regresiva ha comenzado. En menos de 30 días, la Liga MX volverá a la actividad con el arranque del torneo Clausura 2026, y Atlético de San Luis ya conoce el camino que deberá recorrer a lo largo del certamen, con un calendario que combina duelos de alto atractivo y compromisos clave tanto en casa como en calidad de visitante.

El andar del conjunto potosino iniciará como local, cuando el próximo domingo 11 de enero de 2026, en punto de las 19:00 horas, reciba a Tigres de la UANL en el Estadio Alfonso Lastras, marcando el arranque oficial del torneo para los rojiblancos ante uno de los rivales más competitivos del fútbol mexicano.

Para la Jornada 2, Atlético de San Luis tendrá su primera salida del certamen al visitar la capital del país y enfrentar al América el miércoles 14 de enero. Posteriormente, en la tercera fecha, el equipo viajará a la frontera para medirse ante Xolos de Tijuana el sábado 17 de enero a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México.

El mes de febrero volverá a abrir actividad en casa con un atractivo compromiso frente a Guadalajara, programado para el domingo 1 de febrero a las 19:00 horas en el Alfonso Lastras. Más adelante, en la Jornada 6, llegará uno de los encuentros más esperados por la afición: el Clásico de la 57, que en esta edición se disputará en territorio potosino el sábado 14 de febrero a las 17:00 horas, con Querétaro como rival y la afición local como protagonista.

A lo largo del Clausura 2026, Atlético de San Luis disputará un total de nueve encuentros como local en el Estadio Alfonso Lastras. Además de Tigres, Guadalajara y Querétaro, equipos como Puebla, Mazatlán, Pachuca, León, Pumas y Santos Laguna visitarán tierras potosinas, en un torneo que promete emociones intensas y grandes entradas en casa.

