Listo el Clásico Mundial de Béisbol

CIUDAD DE MÉXICO.- Fresco del título conquistado con los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2026, el experimentado manager Benjamín Gil regresará a la palestra con el Clásico Mundial de Beisbol.

El estratega advirtió que, en el Grupo B, que tendrá actividad en Houston del 6 al 11 de marzo, no existirán juegos fáciles y que subestimar a cualquier oponente podría costar caro, más allá de que la Selección Mexicana llega con la etiqueta de favorita, después de haber conseguido el tercer lugar en la edición efectuada hace tres años.

"No hay rival chico, empezando con Gran Bretaña. En el último Clásico, le ganamos únicamente 2-1 y no vamos a menospreciarlos; para nada es un juego fácil", declaró Gil, recordando el ajustado triunfo de 2023 en fase de grupos, contra una novena que ofreció resistencia.

"Luego viene Brasil y —a lo mejor— mucha gente piensa que son puros jugadores de futbol, pero hay una comunidad muy grande japonesa en Brasil y no dudo que haya bastantes jugadores de ascendencia japonesa representando a Brasil. Aparte, el beisbol ha crecido mucho en ese país; entonces, sabemos que lo que tienen es grandes atletas y no dudo que sea un equipo mejor de lo que mucha gente cree", mencionó.

Extendió el respeto a los otros integrantes del grupo en el que estará el Tricolor: "Obviamente, EU va repleto de estrellas, y el equipo de Italia va a ser muy buen rival, con jugadores estadounidenses que son de ascendencia italiana. Nos vamos a preparar al 100% para enfrentar a los mejores de cada país y a partir de ahí te vas a tener que enfrentar a grandes equipos en cuartos de final, semifinal y final".