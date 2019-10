Listo Noel León para Gran Premio de México en F-4

El crecimiento del joven piloto, Noel León, sigue siendo una constante y en esta ocasión tras su buen paso en diferentes categorías, se reporta listo para ser parte del Gran Premio de México; esto en el inicio de la FIA F4 Nacam

Championship, este fin de semana en el trazado del mítico Hermanos Rodríguez.

Noel, sube a un monoplaza en la primera fecha doble de la Fórmula 4 mexicana que fungirá como categoría de soporte de la F1 en nuestro país, un compromiso para el regiomontano que estará al mando del auto #19 Red Cola / Sidral Aga / AirBitClub / Roca Acero / COMINVI, del equipo Ram Racing.

La responsabilidad es fuerte no sólo por estar dentro de uno de los máximos eventos a nivel mundial, sino por recorrer los 4.304 Kms. que forman la pista enclavada en la Magdalena Mixhuca, una de las más importantes de Latinoamérica. Además, se tendrán dos hits por lo que un error en el primero podría costar incluso la participación para el día domingo.

"Me siento muy contento, es una gran oportunidad que se me está presentando y no la pienso desaprovechar. Agradecer de antemano a todos mis patrocinadores, al equipo, a todos los que me están apoyando para poder seguir dando pasos hacia adelante", dijo.

Añadió, "es una categoría importante en un gran evento, así que todos van a querer mostrase, eso le da una dificultad extra a la carrera. Habrá que cuidar el auto, recordar que son 2 hits en el fin de semana, pero sobre todo disfrutar y aprender de esta experiencia".

Desde este viernes 25 comienza la actividad de Noel León en el Hermanos Rodríguez con las primeras prácticas y calificación de la FIA F4 Nacam Championship, para tener carrera el sábado 26 y domingo 27 en el marco del Gran Premio de México.