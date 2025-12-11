Llega la vigésimo sexta Carrera del Abrigo

El próximo 14 de diciembre, se llevará a cabo la vigésimo sexta edición de la Carrera Atlética "Del Abrigo – Ursus Muñoz", con recorridos de 3 y 8 kilómetros. La competencia tiene como finalidad recolectar ropa y cobijas para familias de escasos recursos en comunidades del municipio de Mexquitic de Carmona, según lo acordado por la Fundación Ursus Muñoz, el Club Conejos y autoridades, quienes se encargarán de la distribución el mismo día del evento.

La salida y la meta se ubicarán en la esquina de Fray José de Arlegui y avenida Carranza. Quienes participen en la ruta de 3 kilómetros llegarán hasta la Casa de la Cultura y regresarán al punto de partida, mientras que la ruta de 8 kilómetros alcanzará Uresti y regresará. Al tratarse de un evento solidario, no habrá premiaciones ni categorías, y la prioridad será la recolección de ropa y cobijas para su entrega inmediata a los beneficiarios.

La Carrera Atlética "Del Abrigo – Ursus Muñoz" fue fundada por Ursus Muñoz Remolina, quien la organizó durante 22 años. Tras su fallecimiento en mayo de 2022, la organización del evento ha continuado a cargo de sus hijos, Imelda y Ursus Jr., junto con familiares, amigos y Martha Delgadillo, quienes mantienen viva la tradición de esta iniciativa solidaria.

El lema de esta edición, "¡Este invierno, abriga a un hermano!", refleja el carácter altruista de la justa, que convoca a deportistas y ciudadanos a aportar prendas en buen estado o nuevas, sin restricción de talla ni tamaño, destinadas a niños, jóvenes y adultos. Los donativos podrán entregarse media hora antes del inicio de la carrera o con anticipación en la tienda "Galería Caprichos", ubicada en calle Iturbide 845, en el centro histórico, donde Martha Delgadillo los recibirá de lunes a sábado.

Con más de dos décadas de historia, la carrera combina la práctica deportiva con la solidaridad, consolidándose como un espacio en el que la comunidad puede contribuir a apoyar a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.