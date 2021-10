Lo que debes saber para ver el show del "Checo" Pérez en Reforma

Previo al Gran Premio de México se llevará a cabo el Red Bull Racing Show Run CDMX 2021, una oportunidad para ver a uno de los pilotos mexicanos más reconocidos en el mundo del automovilismo: Sergio "Checo" Pérez. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber para asistir y disfrutar este espectáculo gratuito lleno de diversión y adrenalina.

Como ya mencionamos, este evento contará con la presencia de "Checo" Pérez, el piloto mexicano más exitoso de la Fórmula 1 quien tiene una gran legión de seguidores y cuenta con premios internacionales en Bélgica, Mónaco, Rusia y otros países. El tapatío competirá con un modelo RB7 con motor V8 que Red Bull desarrolló para el Mundial del 2011 de F1 del equipo austriaco. Pero no solo podrás ver correr al mexicano, además se contará con la participación de Aaron Colton, el piloto de acrobacias y freestyling quien fue el Campeón Nacional de Stunt Riding de XDL más joven a la edad de 15 años.

También estarán Benito Guerra Jr., el piloto mexicano de Rally que comenzó su camino en los motorsports participando en competencias automovilísticas y de motociclismo; y Mateo García Patiño, conocido como Mateo Driver, el embajador del Gran Premio de México y el piloto más joven en ganar un campeonato nacional de karting en Latinoamérica.

Y por si fuera poco, en el evento habrá Red Bull Batalla, una competencia de rap improvisado que ha venido tomando relevancia en los últimos años.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Red Bull Racing Show Run?

Este evento se realizará en Paseo de la Reforma, en el tramo que va del Ángel de la Independencia a La Diana Cazadora, el día miércoles 3 de noviembre y comenzará a partir de las 9:30 de la mañana.



¿Cómo puedo asistir?

El evento será gratuito y no se requerirán boletos. Sin embargo te recomendamos llegar temprano para poder tener una buena vista de las actividades.



Horario de actividades

10:00 hrs: Final Nacional Red Bull Kart Fight

11:00 hrs: Bienvenida

11:20 hrs: Vuelta de Mateo García, embajador del GP CDMX

11:30 hrs: Primera vuelta de "Checo" Pérez con el Red Bull Racing

11:45 hrs: Show de Aaron Colton (motocicleta)

12:00 hrs: Segunda vuelta de Checo Pérez con el Red Bull Racing

12:15 hrs: Show de Benito Guerra

12:30 hrs: Tercera vuelta de Checo Pérez con el Red Bull Racing

12:45 hrs: Exhibición Red Bull Batalla

12:50 hrs: Cuarta vuelta de Checo Pérez con el Red Bull Racing

13:00 hrs: Acto sorpresa

*El horario está sujeto a cambios.

¿Cuáles serán los puntos de acceso?

Del Ángel a la Diana:

Río Tiber

Río Gudalquivir

Río Nilo

De la Diana al Ángel:

Praga

Oxford

Varsovia

Lancaster

Florencia



¿Cómo puedo llegar en transporte público?

Metro línea 1:

Estación Insurgentes, Estación Sevilla y Estación Chapultepec.

Metrobus línea 1: Estación Reforma, Estación Insurgentes, Estación Hamburgo.



¿Contarán con las medidas sanitarias Covid-19?

Sí, el uso de cubrebocas será obligatorio para todos los asistentes, además se deberá guardar distancia social.



¿Será un evento apto para familias?

El Red Bull Racing Show Run CDMX 2021 será familiar, solo debes asegurarte de llegar temprano para conseguir un buen lugar y disfrutar del espectáculo y, si te es posible, te recomendamos usar protección para los oídos. Ahora que conoces todos los detalles, no puedes perder la oportunidad de asistir e ir acompañado con quien desees, será una experiencia inolvidable.