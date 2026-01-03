Lo que está en juego antes de los Playoffs

México.- Este fin de semana llegará a su fin la temporada regular de la NFL cuando se lleven a cabo los partidos de la semana 18, y como suele suceder, el espectáculo, entretenimiento y emoción que ofrece el mejor nivel de futbol americano en el mundo está garantizado, ya que hay muchas cosas en juego hasta el último segundo del último partido.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EN LA CONFERENCIA AMERICANA?

-Denver Broncos (13-3): el equipo dirigido por Sean Payton recibe a los Chargers de Los Ángeles el domingo con la posibilidad de tomar el primer lugar de la Conferencia Americana y la ventaja de la localía si vence al conjunto angelino o si los Patriotas de Nueva Inglaterra pierden contra Miami y los Jaguars de Jacksonville pierden contra Tennessee.

-Houston Texans (11-5): serán locales ante los Colts de Indianapolis este domingo y buscan el título divisional del Sur con una victoria y una derrota de los Jaguars de Jacksonville ante Tennessee.

-Jacksonville Jaguars (12-4): el equipo comandado por Trevor Lawrence tiene aspiraciones altas, ya que sueña con el primer sembrado de la Conferencia y la ventaja de la localía, además del título divisional del Sur. Para lograr el primer escenario, deberán vencer en casa a los Titans de Tennessee, que los Broncos pierdan contra los Chargers y que los Patriotas pierdan contra Miami. Para lograr el título divisional les alcanza con un triunfo, un empate, o incluso con una derrota o empate de los Texans de Houston ante Indianapolis.

-New England Patriots (13-3): una de las grandes revelaciones de la temporada, gracias a Drake Maye y la estrategia de Mike Vrabel, será local ante los Dolphins de Miami con el deseo de tomar el primer sembrado de la AFC y la ventaja de la localía con una victoria y una derrota de los Broncos ante los Chargers.

-Pittsburgh Steelers (9-7): los Acereros protagonizan el duelo estelar de domingo por la noche contra los Ravens de Baltimore con el título del Norte en juego, mismo que obtendrán si ganan o empatan el partido.

-Baltimore Ravens (8-8): a los dirigidos por John Harbaugh solamente les sirve la victoria contra Pittsburgh para ganar el Norte de la AFC y clasificar a playoffs.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EN LA CONFERENCIA NACIONAL?

-Carolina Panthers (8-8): las Panteras buscan su lugar en Playoffs y además, el título del Sur. Para eso tendrá que ganar o empatar contra los Buccaneers de Tampa Bay o que los Falcons de Atlanta derroten a los Saints de Nueva Orleans.

-San Francisco 49ers (12-4): después de una temporada plagada de lesiones, los gambusinos podrían tener el título del Oeste, el primer sembrado de la NFC y la ventaja de la localía rumbo al Super Bowl en el estadio Levi´s si logran vencer a los Seahawks de Seattle este sábado en horario estelar.

-Seattle Seahawks (13-3): el mismo escenario está puesto para los Seahawks, aunque a ellos les sirve una victoria o un empate.

-Tampa Bay Buccaneers (7-9): los Bucs pueden clasificar a Playoffs y asegurar el título divisional del Sur si vencen a los Panthers y además, Atlanta pierde contra Saints.