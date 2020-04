Lo que más le gusta a Bale es "no ir a trabajar temprano"

Desde su "encierro" en Madrid, el galés Gareth Bale, dijo que lo que más le gusta de esta cuarentena provocada por el Covid-19 es "no ir a trabajar temprano".

El delantero del Real Madrid concedió una entrevista a un diario inglés, donde habló acerca de lo que vive en estos momentos que se encuentra aislado en su domicilio.

"Aquí ves bastante estricto, no se puede salir a casi nada, ni hacer deporte, pero lo entendemos, sin sacrificios necesarios", dijo.

Hay cosas que ve con buenos ojos, "estoy en casa con mi mujer y mis hijos, y no tengo que ir a trabajar cada mañana. Normalmente cada dos o tres días uno estaba fuera de casa, ahora no".

Acepta que quiere volver a jugar, pero "no demasiado pronto. Todo mundo echa de menos la Liga, la Champions, las Copas, pero vendrán más torneos, hoy es mejor esperar y asegurar que no volveremos a tener este problema".

Mientras, Bale hace ejercicio en su casa: "Nos mandaron unas rutinas para dos semanas para hacer en el gimnasio. Estamos en contacto a través de Zoom. Intentamos estar en la mejor forma posible para si tenemos que volver no estar a mal nivel".