Lobos BUAP y FC Juárez, conflicto donde la FMF se lava las manos

CDMX.- En 20 días a más tardar se espera que se dé a conocer la resolución en segunda instancia del juicio que hay entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contra Mario Mendívil y su empresa Garden Teas, por la supuesta venta irregular de la franquicia del club Lobos BUAP al F.C. Juárez.

Igor Trujillo, abogado de la BUAP afirma que lo único que la Universidad busca es que "se pague lo que se corresponde por la franquicia o en todo caso que está regrese a la Universidad".

Mario Mendívil, quien era presidente del club de la BUAP vendió la franquicia a Ciudad Juárez supuestamente sin el aval de ésta, lo que es "ilegal. Se nos debe explicar el por qué se atrevió a hacer esto, y aclarar que los 90 millones de pesos que nos quiso pagar no son suficientes. Lo que queremos es saber cuánto se pagó por la franquicia y porque la FMF avaló esto".

El abogado señala que en caso de que la resolución salga a su favor y Mendívil apele, ante la Suprema Corte, "lo que provocaría sería perjudicar a Juárez, porque lo involucraría directamente".

Los 90 millones de pesos que el empresario quiso pagarle a la BUAP por la venta del equipo, "no los recibimos, están consignados como prueba. La situación es muy sencilla, el ejemplo es claro: Si usted renta su casa, y de la noche a la mañana a quien se la rentó la vende, pues está mal, ese es el caso".

El pago estipulado, en caso de que se hubiera permitido la venta de parte de la BUAP, sería de "180 millones de pesos, pero esto no es tan sencillo, se tiene que explicar y revelar el precio en que realmente se vendió la franquicia, y ahí se definirá si realmente debemos recibir en total los 180 millones, o más".

Si no hay un arreglo la franquicia de Juárez deberá volver a Puebla, lo que sería un verdadero problema para la Federación Mexicana de Futbol, que hasta el momento, argumenta el abogado Igor Trujillo, ha actuado en mala forma durante este proceso: "La FMF ha sido... innombrable en este caso, hoy entiendo por qué tienen tantos problemas. Se ha escondido, no participa. Los buscamos, mandamos notarios para saber cómo se dio la venta, y no entregan nada, y además los atienden en la ventanilla, ni a la fiscalía han dejado entrar".