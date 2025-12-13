logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

´Loco´ Abreu guiña el ojo a Uruguay

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
´Loco´ Abreu guiña el ojo a Uruguay

México.- Sebastián Abreu firmó una buena temporada con los Xolos del Tijuana, a quienes llevó hasta los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, pese a ello, parece que su mente ya está pensando en nuevos retos para su carrera como entrenador.

Las más recientes palabras del ´Loco´ preocupan a la afición fronteriza, ya que el técnico uruguayo confesó cuáles serían las razones por las que dejaría el banquillo de Xolos, donde aún tiene contrato vigente por unas temporadas más.

En una charla con "La Mañana del Futbol" el uruguayo dejó en claro sus deseos para el futuro que planea para su carrera, asegurando que cuenta con cláusulas en su contrato que le facilitarán marcharse en caso de recibir ofertas de Club Nacional o la Selección de Uruguay.

"Es como dice la canción (A Don José), ´Si la patria me llama, aquí estoy yo´. La Selección es la selección y nunca le daremos la espalda. Indudablemente, las puertas siempre van a estar abiertas para conversar con la Selección y con Nacional. Eso está establecido en los contratos, no ventilo eso porque hay cosas que no se necesitan saber", compartió el estratega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para protegerse de una lluvia de críticas, Abreu expresó que eso puede ser algo que pase, pero está avisando de una vez para dejar clara su postura y no aplicar lo que han hecho algunos técnicos, como Fernando Gago que dejó botado a Chivas para irse a Boca Juniors.

"Si me llama Uruguay o Nacional, puedo irme sin tener inconvenientes en el club. Es una forma de anticiparse porque las posibilidades no las maneja uno. Es la frase ´el que avisa no traiciona´. Si se da, no le puedo decir que no".

De momento, los Xolos de Tijuana están cerca de iniciar su pretemporada para el Clausura 2026, donde buscará llegar o superar la instancia en la que estuvieron en esta campaña, en la que podría ser la última de Gilberto Mora, su gran joya.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe
Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026
Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

SLP

El Universal

Chivas anuncia la incorporación de Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire, como parte de su estrategia para el próximo torneo.

Águilas UASLP se impone a Fénix
Águilas UASLP se impone a Fénix

Águilas UASLP se impone a Fénix

SLP

Romario Ventura

La UANL pega primero en la ida
La UANL pega primero en la ida

La UANL pega primero en la ida

SLP

AP

Ángel Correa aprovecha pifia de Hugo González y Tigres supera a Diablos