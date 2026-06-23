Logra CECyTE doble campeonato de Liga Polideportiva

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Las selecciones femenil y varonil del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECyTE SLP) se proclamaron campeonas de la Liga Polideportiva Estudiantil (LIGAPE) en la categoría de Fútbol Soccer Prepa-Uni, consolidando una destacada actuación al conquistar ambos títulos y los campeonatos de goleo.

A lo largo del torneo, las y los estudiantes demostraron un alto nivel competitivo, además de disciplina, compromiso y trabajo en equipo, cualidades que les permitieron finalizar en la primera posición de sus respectivas ramas y poner en alto el nombre de la institución y de San Luis Potosí.

En la rama femenil, la selección del CECyTE SLP se quedó con el campeonato, mientras que la estudiante Katya Belem Martínez Soria fue reconocida como la Campeona Goleadora del certamen gracias a su destacada cuota ofensiva.

Por su parte, la selección varonil también levantó el trofeo de campeón tras una sobresaliente participación durante la competencia. Además, el estudiante Eduardo Esteban obtuvo el título de Campeón Goleador, reafirmando el dominio del conjunto potosino en el torneo.

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El éxito de ambas escuadras también fue resultado del trabajo realizado por los entrenadores Julio Morales Covarrubias, Josué Octavio Molina López y Elizabeth Ortega Ruiz, quienes encabezaron la preparación deportiva y la formación integral de las y los jóvenes futbolistas.