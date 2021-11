Los equipos más caros, ya están eliminados del Apertura 2021

Los tres clubes más caros de México, ya están fuera de la Liga MX. Se reitera, el dinero no hace campeones.

Los tres equipos con jugadores de más valor en la Liga MX, ya no están en competencia, mientras que los "pobres" siguen en la pelea.

Monterrey, el primer lugar en costo de plantilla, con 91.5 millones de dólares, quedó eliminado en Cuartos de Final frente al Atlas, cuyos jugadores cuestan la mitad: 51.1.

El segundo, el América, con una plantilla que junta suma un costo de 87.7 mdd, fue echada del torneo por los Pumas, que apenas vale 28.7 mdd, tres veces menos.

Cruz Azul, tercer lugar en valor, con 80.9 mdd, ni siquiera llegó a los Cuartos de Final, se quedó en el repechaje.

LOS QUE QUEDAN

Los cuatro equipos que quedan están clasificados de la siguiente forma en cuanto a costo:

Tigres es el cuarto lugar en valor con 78.6 millones. Santos, su rival, está un lugar abajo, en el quinto, con 75.9

León es el séptimo club con los jugadores más costosos, con 52.1.

Puebla sigue siendo la Cenicienta, es el club "más pobre" de los finalistas, es el antepenúltimo en la tabla de costo con 21.6 millones.

Dicen que el dinero no compra títulos, y si fuera sí, Puebla es el gran favorito.