Los Falcons buscan frenar a Buccaneers

TAMPA.- Se suponía que los Falcons de Atlanta serían los principales rivales de los Buccaneers de Tampa Bay por el título de la división Sur de la Conferencia Nacional.

En cambio, se han reducido a jugar un papel de aguafiestas.

Kirk Cousins y los Falcons (4-9) visitan a Baker Mayfield y los Buccaneers (7-6) el jueves por la noche con mucho en juego para el equipo local.

Los Bucs se encaminaban a un quinto campeonato de división consecutivo antes de entrar en una mala racha. Regresaron de una semana de descanso con marca de 6-2 y apuntaban a obtener un puesto de cabeza de serie en la segunda mitad.

Pero apenas han lucido como un equipo que siquiera merece estar en los playoffs. Los Bucs perdieron tres juegos consecutivos contra equipos con saldo favorable de victorias y derrotas, apenas lograron vencer a los humildes Cardinals y luego perdieron en casa contra los desastrosos Saints. Están empatados con Carolina en el primer lugar de la división y jugarán contra los Panthers dos veces en las próximas tres semanas. Primero, tienen que encargarse de un equipo que busca arruinar su temporada.

"Nunca quieres estar en esta posición", dijo el entrenador de los Falcons, Raheem Morris, sobre ser eliminado de la contienda por los playoffs. "Pero realmente, el trabajo es salir y jugar el papel de aguafiestas ahora mismo". Los Buccaneers controlan sus esperanzas de playoffs. Si ganan sus próximos tres juegos, asegurarán la corona de la división antes de un enfrentamiento en la Semana 18 contra los Panthers.

"Es esa mentalidad de playoffs", dijo Mayfield. "Estamos jugando contra un oponente divisional, no les gustaría nada más que vencernos y arruinar nuestras posibilidades. Así que entras esperando: ´¿Realmente tienen mucho en juego? Sí, porque están tratando de sacarnos de los playoffs´. Así que esa es la mentalidad".