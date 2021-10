Los Gallos cantan fuerte en casa y superan al inoperante Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La fecha 14 del torneo Grita México 2021 de la Liga MX reinició su marcha con la victoria de los Gallos de Querétaro 1-0 sobre los Rayados de Monterrey en la cancha del estadio La Corregidora.

Los emplumados consiguieron el gol de la ventaja cuando Erick Vera desbordó por izquierda y burlando a un par de defensas punteó la esférica para el 1-0 a los 33 minutos. La Pandilla nunca pudo entrar en ritmo, facilitando el trámite del primer lapso a los locales.

En la segunda parte el entrenador Javier "Vasco" Aguirre realizo varios cambios ofensivos, pero ninguno tuvo el efecto esperado en el ataque de los regiomontanos con lo que Querétaro logra su tercer triunfo del campeonato y sigue aleteando en busca del repechaje con 15 puntos.

Mientras que Rayados se estanca con 20 unidades y pone en riesgo su clasificación directa, pues está a tiro de piedra de Tigres, León (ambos con 19 puntos), Cruz Azul (18 puntos) y hasta San Luis (17 puntos).

Para este viernes Gallos visita a Mazatlán a las 21:00 horas y el sábado a las 17:00 horas Monterrey será anfitrión de los Rayos de Necaxa en actividades de la jornada 15.

Rayados está metido en un problema y esa es mi culpa, reconoce Javier Aguirre

Javier Aguirre se echa la responsabilidad total del mal paso del Monterrey. Los Rayados llevan tres derrotas consecutivas, y su lugar entre los primeros cuatro de la competencia, pende de un hilo.

"La Liga se está agotando, estamos rezagándonos, no podemos seguir así, hay que tratar de reorganizarnos y ver los por qué, eso está claro".

Acepta su responsabilidad: "No he sabido tocar la fibras del jugador, la apatía del primer tiempo quizá se deba a mi persona. El rival ofensivamente no nos hizo sufrir mucho, pero nos hicieron un gol de manera muy fácil.

"Somos muy irregulares, y eso es culpa mía. No entramos en ritmo de partido, muy planos, nos faltó ser más agresivos, fue demasiado fácil, regalamos el centro... No les reprocho la actitud a mis jugadores... Merecido o no, es un hecho que estamos en un problema".

No quiere escudarse en la carga de partidos: "Sería muy fácil decir que nos hemos entrenado ni un sólo día juntos, no es momento para ello, no soy así. Simplemente no hay claridad, nos salimos del partido, no somos intensos. Es un cúmulo de factores que los tengo que resolver yo. Yo soy el culpable de las tres derrotas".

QUERÉTARO YA PIENSA EN LA LIGUILLA. Leo Ramos, técnico de los Gallos Blancos, asegura que el mérito del equipo se lo deben de llevar los jugadores, y si siguen así, "podemos pensar en la Liguilla".

El uruguayo se dijo encantado con la victoria ante Monterrey: "Ha sido fácil mantener a los jugadores compenetrados. Con cada entrenamiento se está mejorando más y si seguimos así, con las tres finales que nos quedan, entraremos a la Liguilla. Le agradecemos al plantel que tenemos que nos den esta alegría".

Pocos goles en la Liga MX, culpa de la Fecha FIFA: Mikel Arriola. La táctica, "fue la que necesitamos, los jugadores la ejecutaron bien y tuvieron agresividad cuando debieron tenerla. Estuvimos bien cerrados en el centro y por arriba los defensores y Aguerre solucionaron todo. Agradecí a los futbolistas por haber respondido a los cambios y por la alegría que le están dando a la gente".

Aseguró: "Mago no soy, pero el plantel se entrega a lo que queremos. Encontramos un plantel golpeado, porque no podían ganar, pero en los quince días que tuvimos de Fecha FIFA, los jugadores entendieron el mensaje. Estos futbolistas son una esponja, absorben lo que se les pide. Los magos son los jugadores".