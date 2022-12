Los grandes del futbol se despiden de Pelé

México.- La muerte de Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’ sacudió al mundo del futbol, después de pasar treinta y un días internado en el Hospital Albert Einstein de São Paulo.

Desde esos primeros momentos, uno de los jugadores en activo que mostró su empatía por el estado de salud del exjugador brasileño fue Kylian Mbappé, quien pese a estar incluso en competencia en la Copa del Mundo deseó siempre su recuperación.

Hoy, ante la noticia de su fallecimiento a los 82 años, el atacante francés dedicó un emotivo mensaje de despedida para su amigo e ídolo, hombre con el que creó y reforzó su amistad en los últimos años.

“El rey del futbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. RIP REY”, fueron las palabras escritas por Mbappé en su cuenta de Twitter. La última interacción entre ambos en redes sociales se dio durante la pasada Copa del Mundo, en la que Kylian Mbappé con una destacada actuación rompió con siete goles el récord de Pelé de más goles en Mundiales con menos de 24 años.

El esa ocasión, ‘O Rei’ lo felicitó y se dijo orgullo del ver a su amigo hacer historia.

“Gracias, Mbappé. ¡Estoy feliz de verte romper otro de mis récords en esta Copa del Mundo, mi amigo!”, apuntó Pelé.

LIONEL MESSI le DEDICÓ

UNAS PALABRAS

Lionel Messi también le dedicó una emotiva publicación a O Rei Pelé, con un par de fotos en su cuenta de Instagram y el mensaje: “Descansa en paz, Pelé”.

CRISTIANO RONALDO

Y SU MENSAJE

Cristiano Ronaldo también aprovechó para enviar un mensaje por la muerte de Pelé.

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé”, escribió el portugués en su cuenta de Instagram.

NEYMAR

Si había alguien que tenía una cercanía muy grande con Pelé, ese era Neymar, que en Qatar 2022 se quedó cerca de conquistar el sexto título para Brasil, pero no lo logró.

Incluso días atrás una marca entregó a Neymar un trofeo para Pelé denominado “El jugador de la historia”.

“Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el futbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Convirtió el futbol en arte, en entretenimiento. Dió voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El futbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡¡Pelé es PARA SIEMPRE!!”.